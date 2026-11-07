New Zealand vs India, 2nd ODI Marathi Live Update : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात एक वेगळीच घटना पाहायला मिळाली. न्यूझीलंडने सामन्यादरम्यान संघात बदल करत मॅट फिशरला मैदानात उतरवले. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये हा बदल नेमका कशामुळे झाला, याची चर्चा सुरू झाली. मॅट फिशर हा प्लेइंग इलेव्हनचा सदस्यही नव्हता आणि त्याला गोलंदाजीला उतरवून न्यूझीलंडने मोठा डाव टाकला. त्याने भारताच्या अक्षर पटेलची विकेटही मिळवून दिली. .लक्ष्याचा पाठलाग करताना शुभमन गिल गोल्डन डकवर आणि विराट कोहली ७ धावांवर बाद झाला. या दोन्ही विकेट्स जेकब डफीने घेतल्या. २ बाद १७ अशी धावसंख्या असताना रोहित शर्मा व श्रेयस अय्यर यांनी सुरुवातीला सावध पवित्रा घेतला. न्यूझीलंडचे गोलंदाज हावी होत असल्याचे दिसताच रोहितने गिअर बदलला आणि दोन चौकार व दोन खणखणीत षटकार खेचले. पण, कायले जेमिन्सनने षटकार खाल्ल्यानंतर सुरेख पुनरागमन केले आणि त्याने रोहितला ( २३) स्लीपमध्ये झेल देण्यास भाग पाडले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.नेमकं काय घडलं?न्यूझीलंडच्या डावातील ४१व्या षटकात अंशुल कंबोजने टाकलेला चेंडू ब्लेअर टिकनरच्या हेल्मेटवर आदळला. त्यानंतर त्याच्या मानेवरही एक चेंडू आदळला होता. या घटनेनंतर टिकनरला कन्कशन झाल्याने तो पुढील खेळासाठी उपलब्ध राहिला नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडने त्याच्या जागी वेगवान गोलंदाज मॅट फिशरला कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणून संघात घेतले. फिशरने त्याच्या पहिल्याच षटकात अक्षर पटेलला ( ७) बाद करून भारताला ४७ धावांवर चौथा धक्का दिला. .कन्कशन सब्स्टिट्यूट म्हणजे काय?क्रिकेटमध्ये एखाद्या खेळाडूला डोक्याला किंवा मानेच्या भागाला दुखापत होऊन कन्कशन झाल्यास, सामनाधिकारी यांच्या मंजुरीने त्याच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूला उतरवता येते. हा केवळ मैदानावरील तात्पुरता बदल नसतो. मंजुरी मिळालेला पर्यायी खेळाडू नियमानुसार फलंदाजी आणि गोलंदाजीही करू शकतो. त्यामुळे न्यूझीलंडने सामन्यादरम्यान खेळाडू बदलला, ही कोणतीही युक्ती किंवा नियमबाह्य कृती नाही..तत्पूर्वी, गुरनूर ब्रारने ३० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या आणि जवागल श्रीनाथ ( ४-२३, ऑकलंड, २००३) याच्यानंतर न्यूझीलंडमध्ये वन डेत सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी करणारा भारतीय गोलंदाज ठरला. त्याला आकिब नबी ( २-३१), अंशुल कंबोज ( २-२५) आणि अक्षर पटेल ( २-२८) यांनी साथ दिली आणि किवींचा संघ ४१ षटकांत १३४ धावांवर ऑल आऊट झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.