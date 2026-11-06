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IND vs NZ 2nd ODI: भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या सामन्यावर संकट; रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या चाहत्यांची निराशा, नेमकं काय होणार?

IND vs NZ 2nd ODI Wellington weather forecast: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यावर संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या चाहत्यांची निराशा होऊ शकते.
IND vs NZ 2nd ODI Weather Report: 60% Rain Forecast

IND vs NZ 2nd ODI Weather Report: 60% Rain Forecast

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Wellington weather forecast for India vs New Zealand match: भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात विजय मिळवून न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ऑकलंड सामन्यात रोहित शर्मा भोपळ्यावर बाद झाला असला तरी विराट कोहलीने दमदार फटकेबाजी केली. त्यामुळे वेलिंग्टन येथे होणाऱ्या दुसऱ्या वन डेत हिटमॅन शो पाहण्याची उत्सुकता आहे. पण, चाहत्यांच्या या उत्सुकतेवर पाणी फिरण्याचा अंदाज आहे. वेलिंग्टन येथे होणाऱ्या दुसऱ्या वन डे त पाऊस खोडा घालणार आहे.

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