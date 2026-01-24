Cricket

३२ चेंडूत ७६ धावा, षटकार-चौकारांसह धावांचा पाऊस; तरी इशानच्या फटकेबाजीवर सूर्या का झाला 'नाराज'?

IND vs NZ 2nd T20 : न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी २० सामन्यात इशान किशनच्या अर्धशतकाच्या आणि सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबेच्या फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने दणदणित विजय मिळवला.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी२० मालिका सुरू असून भारताने सलग दुसरा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतलीय. दुसऱ्या सामन्यात २०९ धावांचं आव्हान असताना टीम इंडियाची अवस्था २ बाद ६ अशी झाली होती. मात्र इशान किशन, सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबेनं केलेल्या फटकेबाजीच्या जोरावर १६ व्या षटकातच ७ गडी राखून भारतानं सामना जिंकला.

