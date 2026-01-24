३२ चेंडूत ७६ धावा, षटकार-चौकारांसह धावांचा पाऊस; तरी इशानच्या फटकेबाजीवर सूर्या का झाला 'नाराज'?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी२० मालिका सुरू असून भारताने सलग दुसरा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतलीय. दुसऱ्या सामन्यात २०९ धावांचं आव्हान असताना टीम इंडियाची अवस्था २ बाद ६ अशी झाली होती. मात्र इशान किशन, सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबेनं केलेल्या फटकेबाजीच्या जोरावर १६ व्या षटकातच ७ गडी राखून भारतानं सामना जिंकला. .न्यूझीलंडविरुद्धच्या या सामन्यात भारताच्या डावाची सुरुवात निराशाजनक अशी होती. सुरुवातीचे दोन गडी फक्त ६ धावातच तंबूत परतले. यानंतर इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांनी फक्त ४९ चेंडूत १२२ धावांची भागिदारी केली. यात एकट्या इशान किशनच्या ३१ चेंडूत ७६ धावांचा समावेश होता..IND vs NZ 2nd T20I : भारतीय संघाने मोडला पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात २००+ धावांचा 'असा' पाठलाग करणारा जगातील पहिलाच संघ.इशान किशनने ३२ चेंडूत ७६ धावांच्या खेळीत ४ षटकार आणि ११ चौकार मारले. तर सूर्यकुमार यादवनं ३७ चेंडूत नाबाद ८२ धावा केल्या. यात ९ चौकार आणि ४ षटकारांचा समावेश होता. सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादवनं इशान किशनवर कौतुकाचा वर्षाव केला..सूर्यकुमार यादवने इशान किशनचं कौतुक करताना गंमतीने म्हटलं की, मला माहिती नव्हतं इशानने दुपारी काय खाल्लं किंवा काय वर्कआउट केलं? पण मी कुणाला अशी फलंदाजी करताना पाहिलं नव्हतं. इशान किशनने पॉवर प्लेमध्ये केलेल्या फटकेबाजीचं कौतुक करताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, २ बाद ६ वरून संघाची धावसंख्या पॉवर प्लेमध्ये ७०-७५ पर्यंत पोहोचली हे अविश्वसनिय होतं. आम्हाला फलंदाजांकडून हेच अपेक्षित आहे..पॉवर प्लेमध्ये इशान किशनकडे सर्वाधिक स्ट्राइक होता. यावर हसत हसत सूर्यकुमारने म्हटलं की, पॉवर प्लेमध्ये स्ट्राइक न मिळाल्यानं जरा नाराज होतो, पण मला माहिती होतं की नंतर वेळ मिळणार आहे..इशान किशन बाद झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादव आणि शिव दुबे न्यूझीलंडच्या गोलंदाजीवर तुटून पडले. दोघांनी ३७ चेंडूत ८१ धावांची अभेद्य भागिदारी करत संघाला विजय मिळवून दिला. शिवम दुबेने १८ चेंडूत ३६ धावा कुटल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.