IND vs NZ 2nd T20I : सुसाट सुटलेल्या न्यूझीलंडला हर्षित राणाने रोखले, विकेटनंतर केला 'तो' इशारा; नेमका अर्थ काय? VIDEO

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket Update: डेव्हॉन कॉनवे आणि टीम सेईफर्ट यांनी ज्या प्रकारे डावाची सुरुवात केली, ती पाहता स्टेडियममध्ये स्मशान शांतताच पसरली होती. पण, चौथ्या षटकात चेंडू हर्षित राणाच्या ( Harshit Rana) हाती सोपवला गेला अन् त्याने न्यूझीलंडला पहिला धक्का दिला. डेव्हॉन कॉनवेला बाद करून हर्षितने असे सेलिब्रेशन केलं, की ते चर्चेत राहिलं. त्यानंतर पुढच्याच षटकात वरुण चक्रवर्थीने भारताला दुसरे यश मिळवून दिले..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा ट्वेंटी-२० सामना रायपूर येथे खेळला जातोय. सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या जागी हर्षित राणा व कुलदीप यादव यांची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड झाली आहे. जसप्रीतला वर्कलोड व्यवस्थापनामुळे विश्रांती दिली गेली आहे. भारताचा हा घरच्या मैदानावरील १०० वा ट्वेंटी-२० सामना आहे आणि घरच्या मैदानावर भारताचे वर्चस्व हे अन्य संघांच्या आकडेवारीपेक्षा सरस दिसतेय. भारताने घरी ६७ सामने जिंकले आहेत..India XI: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थीNew Zealand XI: टीम सेइफर्ट, डेव्हॉन कॉनवे, रचीन रवींद्र, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, मिचेल सँटनर, झॅक फॉल्कस, इश सोढी, मॅट हेन्री, जेकब डफी.अर्शदीप सिंगचा पहिलाच चेंडू चांगलाच वळला अन् डेव्हॉन कॉनवेच्या बॅटच्या जवळून यष्टिरक्षक संजू सॅमसनच्या हाती विसावला. पण, त्यानंतर कॉनवेने पुढील दोन चेंडू सुरेख टोलावले अन् चौकार मिळवले. पाचव्या चेंडूवर पुढे येत त्याने षटकार मिळवला अन् सहावा चेंडू पुन्हा मिड ऑनच्या गॅपमधून चौकार खेचला. हार्दिक पांड्याने दुसरे षटक चांगले टाकले, परंतु तिसऱ्या षटकात टीम सेईफर्टने अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर हल्लाबोल केला. जागा बनवून त्याने सलग ४ चौकार खेचले..हर्षित राणाने चौथ्या षटकात भारताला यश मिळवून दिले. ९ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकार खेचून १९ धावा करणाऱ्या कॉनवेला संथ चेंडूवर हर्षितने हार्दिककरवी झेलबाद केले. हर्षितने ते षटक निर्धाव टाकले. पुढच्याच षटकात वरुण चक्रवर्थीने किवींना मोठा धक्का दिला. गुगलीवर मोठा प्रयत्न मारण्याच्या प्रयत्नात सेइफर्ट २४ धावांवर झेलबाद झाला. किवींचे दोन्ही सलामीवीर ४३ धावांत माघारी परतले. कॉनवेला बाद करून हर्षितने चार बोटं दाखवून सेलिब्रेशन केलं. हर्षितने वन डे मालिकेत तिन्ही सामन्यात कॉनवेला बाद केले आणि आज चौथ्यांदा तो हर्षितच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. म्हणून त्याने चार हा आकडा दाखवला..