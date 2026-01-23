IND vs NZ 2nd T20I : भारतीय संघाने मोडला पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात २००+ धावांचा 'असा' पाठलाग करणारा जगातील पहिलाच संघ

IND vs NZ 2nd T20I record breaking chase : भारतीय संघाने घरच्या मैदानावरील १००व्या ट्वेंटी-२० सामन्यात विजय मिळवून इतिहास घडवला. घरच्या मैदानावर १०० आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळणार आशियातील पहिला संघ ठरला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताने २०९ धावांचे लक्ष्य १५.२ षटकांत पार करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्यांनी पाकिस्तानचा विक्रम मोडला आणि आता जगात भारत टॉपर ठरला आहे. .कर्णधार मिचेल सँटनर ( ४७) व रचिन रवींद्र ( ४४) यांच्या खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडने ६ बाद २०६ धावा केल्या. टीम सेइफर्टनेही १३ चेंडूंत २४ धावांचे योगदान दिले. भारतीय गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. कुलदीप यादवने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने सहा धावांवर दोन्ही सलामीवीरांना गमावले. पण, सूर्यकुमार यादव व इशान किशन यांच्या १२२ धावांच्या भागीदारीने भारताच्या विजयाचा पाया मजबूत केला.Viral Video : हार्दिक पांड्याचा मॅटर झाला! भारताचा ऑल राऊंडर सामन्यापूर्वी संतापला, बोट दाखवत माजी खेळाडूसोबत सर्वांसमोर भांडला.इशान ३२ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह ७६ धावा केल्या. सूर्यकुमारने ३७ चेंडूंत ९ चौकार व ४ षटकारांसह ८२ धावांची नाबाद खेळी केली. शिवम दुबेने १८ चेंडूंत नाबाद ३६ धावा करताना १ चौकार व ३ षटकार लगावले. भारताने १५.२ षटकांत ३ बाद २०९ धावा केल्या. इशानने २१ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले, जे न्यूझीलंडविरुद्धचे भारतीयाने झळकावलेले सर्वात जलद अर्धशतक ठरले. अभिषेक शर्माने पहिल्या ट्वेंटी-२०त २२ चेंडूंत हा पराक्रम केला होता..भारताचा हा ट्वेंटी-२०तील सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग ठरला. यापूर्वी भारताने २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध विशाखापट्टणम येथे २०९ धावांचा पाठलाग केला होता. त्यापू्र्वी २०१८ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध हैदराबाद येते २०८ धावांचे लक्ष्य पार केले होते. ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक २००+ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांमध्ये भारत ( ६ वेळा) दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. ऑस्ट्रेलिया ( ७ ) अव्वल स्थानी आहे. भारताने आज दक्षिण आफ्रिकेचा ( ५) विक्रम मोडला..ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये २००+ धावांचा सर्वाधिक चेंडू राखून विजय मिळवणाऱ्या संघात भारत अव्वल ठरला. भारताने २८ चेंडू राखून हा सामना जिंकून पाकिस्तानच्या नावावर ( २४ चेंडू वि. न्यूझीलंड, २०२५) असलेला विक्रम मोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.