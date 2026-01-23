Cricket

IND vs NZ 2nd T20I : भारतीय संघाने मोडला पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात २००+ धावांचा 'असा' पाठलाग करणारा जगातील पहिलाच संघ

Team India Create History Break Pakistan Record: IND vs NZ दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतीय संघाने क्रिकेट इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा पराक्रम केला. न्यूझीलंडने दिलेल्या २०० पेक्षा अधिक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडत नवा इतिहास रचला.
India shattered Pakistan’s world record in the IND vs NZ 2nd T20I

IND vs NZ 2nd T20I record breaking chase : भारतीय संघाने घरच्या मैदानावरील १००व्या ट्वेंटी-२० सामन्यात विजय मिळवून इतिहास घडवला. घरच्या मैदानावर १०० आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळणार आशियातील पहिला संघ ठरला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताने २०९ धावांचे लक्ष्य १५.२ षटकांत पार करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्यांनी पाकिस्तानचा विक्रम मोडला आणि आता जगात भारत टॉपर ठरला आहे.

