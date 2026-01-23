India beat New Zealand to take 2-0 lead, Ishan Kishan suryakumar yadav

IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशन, सूर्यकुमार यादव यांची चौफेर फटकेबाजी; दणदणीत विजयासह भारताची मालिकेत २-० अशी आघाडी

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Live: IND vs NZ दुसऱ्या टी-२० सामन्यात इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या चौफेर फटकेबाजीमुळे भारताने न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी भक्कम आघाडी घेतली. .
Published on

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket Update: कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म परतला... इशान किशनच्या वादळाने भारताला मोठा दिलासा दिला... भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या सामन्यात यजमानांनी विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली. २०९ धावांचा पाठलाग करताना भारताने ६ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले, परंतु इशान किशनने ( Ishan Kishan) चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. त्याचे शतक हुकले, परंतु त्याचा खेळ पाहून सूर्या दादाही चार्ज झाला आणि त्यानेही बऱ्याच दिवसानंतर अर्धशतक झळकावून भारताचा विजय पक्का केला.

