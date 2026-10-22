IND vs NZ 2nd T20: भारत न्यूझीलंडचा दुसरा टी-२० सामना कधी अन् कुठे पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

INDIA VS NEW ZEALAND 2ND T20 LIVE STREAMING: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या टी-२० सामन्यात ४ विकेटने विजय मिळवत मालिकेची सुरुवात विजयाने केली आहे. या विजयासह भारतीय संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय खेळाडूंना बदलत्या हवामानाशी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं आव्हान होतं. त्यांना सरावासाठी पुरेसा वेळही मिळाला नाही. तरीही भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात चांगली कामगिरी करत यजमान संघावर विजय मिळवला.आता भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज होणार आहे. हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी वाढवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. पहिल्या सामन्यात संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर आणि नमन धीर यांनी केलेल्या फलंदाजीमुळे संघाचं मनोबल नक्कीच वाढलं असेल..दुसरा सामना कधी होणार?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी, २४ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. न्यूझीलंडमधील क्राइस्टचर्च येथील हॅगले ओव्हल मैदानावर हा सामना होईल. भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. त्यापूर्वी दुपारी १२ वाजता दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सामना कुठे पाहता येणार?भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तसेच SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहता येईल..IND vs NZ : २२६ धावांचं लक्ष्य, शेवटच्या षटकात थरार; संजू सॅमसनच्या फटकेबाजीनंतर नमन धीरचा धमाका, न्यूझीलंडवर भारताचा दणदणीत विजय .दुसऱ्या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल होणार?पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवल्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पहिल्या सामन्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम संघाची घोषणा सामन्यापूर्वीच होईल..ABHISHEK SHARMA : पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारताच अभिषेक शर्माच्या नावावर मोठा विक्रम; शफिकुल्लाहचा रेकॉर्ड मोडला, सूर्या कितव्या नंबरवर?.भारताचा संभाव्य संघसंजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग आणि मयांक यादव.न्यूझीलंडचा संभाव्य संघफिन अॅलन, टीम सेइफर्ट, मिचेल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, जेकब डफी, डॅरिल मिचेल, मिचेल सँटनर, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, अॅडम मिल्ने आणि नॅथन स्मिथ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.