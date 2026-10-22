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IND vs NZ 2nd T20: भारत न्यूझीलंडचा दुसरा टी-२० सामना कधी अन् कुठे पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

INDIA VS NEW ZEALAND 2ND T20 LIVE STREAMING: भारत-न्यूझीलंड दुसरा टी-२० सामना कधी आणि किती वाजता सुरू होणार? थेट प्रक्षेपणासाठी टीव्ही चॅनेल, लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि संभाव्य संघाची माहिती जाणून घ्या.
IND vs NZ 2nd T20

IND vs NZ 2nd T20

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA VS NEW ZEALAND 2ND T20 LIVE STREAMING: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या टी-२० सामन्यात ४ विकेटने विजय मिळवत मालिकेची सुरुवात विजयाने केली आहे. या विजयासह भारतीय संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय खेळाडूंना बदलत्या हवामानाशी आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं आव्हान होतं. त्यांना सरावासाठी पुरेसा वेळही मिळाला नाही. तरीही भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात चांगली कामगिरी करत यजमान संघावर विजय मिळवला.

आता भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यासाठी सज्ज होणार आहे. हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी वाढवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल. पहिल्या सामन्यात संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर आणि नमन धीर यांनी केलेल्या फलंदाजीमुळे संघाचं मनोबल नक्कीच वाढलं असेल.

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