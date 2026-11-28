New Zealand bowlers trouble Indian batters in Christchurch: भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीत पाहुणा संघ पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकला गेला आहे. पहिली कसोटी ड्रॉ राहिल्यानंतर भारतासाठी क्राईस्टचर्च कसोटी जिंकावीच लागणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या शर्यतीत ( WTC Final) राहण्यासाठी आता प्रत्येक सामना महत्त्वाचा आहे. असे असूनही भारतीय फलंदाजांनी निराश केले. आकाश दीपच्या पाच विकेट्सने न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३५६ धावांवर गुंडाळला.. २६ षटकं फेकूनही जसप्रीत बुमराहला एकही विकेट घेता आली नाही, ही खरं चिंता वाढवणारी बाब आहे. अशात न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी मात्र कहर केलाय... .भारतीय संघ खरंच अडचणीत सापडला आहे.. न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३५६ धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच षटकात विकेट गमावली. यशस्वी जैस्वाल खातं न उघडता माघारी परतल्यानंतर देवदत्त पडिक्कलने आशा जागवल्या होत्या. पण, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी सापळा रचून एकेका फलंदाजाला तंबूची वाट दाखवली. कायले जेमिन्सनने अचूक टप्प्यांवर मारा करताना देवदत्त ( २१) व शुभमन ( १७) यांना यष्टिंमागे झेल देण्यास भाग पाडले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.श्रेयस अय्यर आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० संघात खेळणार; हा सामना केव्हा, कुठे व कोणाविरुद्ध होणार?.रिषभ पंतकडून वेलिंग्टनप्रमाणे इथेही मोठी खेळी अपेक्षित होती, परंतु तो फार काळ संयमाने खेळ करू शकला नाही. जेकब डफीला मोठा फटका खेचण्याच्या प्रयत्नात चेंडू जागच्या जागी उडवला आणि जेमिसन्सनने सहज झेल टिपला. लोकेश राहुलचाही संयम ८० व्या चेंडूवर तुटला अन् तो २५ धावांवर डफीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. भारताने १०४ धावांवर निम्मा संघ गमावला. न्यूझीलंडने दुसऱ्या दिवशी वर्चस्व गाजवले..वॉशिंग्टन सुंदर व ध्रुव जुरेल यांच्यावर टीम इंडियाची सर्व भीस्त आहे. पण, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांसमोर तेही प्रचंड सावध भूमिकेत गेले.. या दोघांनी कोणताही धोका न पत्करता निर्धाव षटकं खेळण्याचा सपाटाच लावला होता आणि त्यामुळे किवी गोलंदाजांचा आत्मविश्वास आणखी वाढलेला दिसला. जेमिन्सनच्या बाऊन्सवर जुरेलचा तिसऱ्या स्लिपला झेल उडालेला, परंतु खेळाडूला चेंडूवर ताबा राखता न आल्याने भारतीय फलंदाजाला जीवदान मिळाले. पण, वॉशिंग्टन ६० चेंडूंत १० धावा करून स्लिपमध्ये झेलबाद झाला आणि नॅथन स्मिथने डावातील त्याची पहिली विकेट घेतली. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताच्या ६ बाद ११६ धावा झाल्या होत्या आणि अजूनही २४० धावांनी आपण पिछाडीवर आहोत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.