India vs New Zealand 2nd Test Day 3 Marathi Cricket News: भारत-न्यूझीलंड दुसरी कसोटी रोमांचक वळणावर आली आहे. न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३५६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ११७ धावांवर ७ विकेट्स गमावल्या, त्यामुळे शुभमन गिलच्या संघावर फॉलो ऑनचे संकट होते. पण, आकाश दीप व ध्रुव जुरेल यांनी डावातील सर्वोत्तम भागीदारी करून Follow On टाळला. ध्रुव जुरेल, न्यूझीलंडच्या मोठी आघाडी घेण्याच्या स्वप्नांच्या आडवा आला आणि अर्धशतक झळकावून भारताच्या डावाला आकार दिला. .यशस्वी जैस्वाल पहिल्याच षटकात त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर शुभमन गिल ( १७) व देवदत्त पडिक्कल ( २१) यांना सापळ्यात अडकवून किवी गोलंदाजांनी धक्के दिले. रिषभ पंत पहिल्याच चेंडूवर पुढे येऊन फटका मारायला गेला... तो चुकल्यानंतर त्याने थोडाकाळ सावध पवित्रा दाखवला, परंतु जेकब डफीने त्याला मोठा फटका मारण्यास भाग पाडून माघारी पाठवले. लोकेश राहुलची ( २५) एकाग्रताही डफीने मोडली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आकाश अंबानीने विचारलं, पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन होशील का? रोहित शर्मा सुरुवातीला अनिच्छुक होता, पण...; Hardik Pandya ला हटवण्याचा प्लॅन आधीच ठरलेला?.दुसऱ्या दिवसाच्या शेवटच्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरची ( १०) विकेट मिळवून न्यूझीलंडने भारतीय संघाची अवस्था ६ बाद ११६ धावा अशी दयनीय केली. तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटका अंशूल कंबोज शू्न्यावर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या आकाश दीपने काही सुरेख फटके मारले, परंतु कायले जेमिन्सनने बाऊन्सरचा मारा करून त्याला हैराण केले. जेमिन्सनने टाकलेले दोन चेंडू आकाशच्या हेल्मेटवर आदळले आणि त्याची कन्कशन चाचणी घेतली गेली..आकाश दीप व ध्रुव यांनी भारताच्या डावातील सर्वोत्तम ४६ ( ७४ चेंडू) धावांची भागीदारी केली. आकाशने फलंदाजीतही कमाल दाखवताना ५२ चेंडूंत २९ धावांचे महत्त्वाचे योगदान देऊन फॉलो ऑन टाळला, परंतु स्मिथने त्याला झेलबाद केले. पण, ध्रुव शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने १०० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. ध्रुवने नवव्या विकेटसाठी गुरनूर ब्रारसोबत तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात ४३ धावांची नाबाद भागीदारी करून संघाला ८ बाद २०६ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. पहिल्या सत्रात भारताने दोन विकेट्स गमावल्या असल्या तरी ध्रुवच्या अर्धशतकाने संघाची पिछाडी कमी करण्यास बरीच मदत केली. भारत अजूनही १५० धावांनी पिछाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.