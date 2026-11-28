New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा दुसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्र आकाश दीपने ( Akash Deep) गाजवले.. त्याने न्यूझीलंडला एकामागून एक असे चार धक्के दिले आणि त्यांना झटपट गुंडाळले. देवदत्त पडिक्कलने दोन झेल सोडले नसते तर किवी ऑल आऊट झाले असते. अंशुल कंबोजने दिवसाची पहिली विकेट मिळवून देतान ग्लेन फिलिप्सचा काटा काढला. त्यानंतर आकाश दीपने पटापट विकेट घेतल्या. टॉम ब्लंडलने ( Tom Blundell) एकहाती किल्ला लढवताना न्यूझीलंडला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. .न्यूझीलंडने पहिल्या दिवसाच्या खेळात चांगले पुनरागमन केल्यानंतर त्यांच्यासमोर मोठी धावसंख्या उभे करण्याचे ध्येय आहे. कर्णधार टॉम लॅथमने ( ५९) मिळालेल्या जीवदानाचा चांगला फायदा उचलला आणि डेव्हॉन कॉनवेसह ( ३१) चांगली सलामी दिली. आकाश दीपने दोन धक्के दिले आणि अंशुल कंबोज व गुरनूर ब्रार यांनीही झटके दिले. त्यामुळे १ बाद ११० वरून किवींचा डाव ४ बाद ११० असा गडगडला. पण, डॅरिल मिचेल (३१) व टॉम ब्लंडल यांनी डावाला पुन्हा आकार दिला. ग्लेन फिलिप्स व ब्लंडल या जोडीने दिवसअखेर संघाला ५ बाद २४६ धावांपर्यंत पोहोचलवे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात अंशुल कंबोजने ही जोडी तोडली. फिलिप्स ३६ धावांवर माघारी परतला. ब्लंडलसोबत नॅथन स्मिथ ४४ धावांची भागीदारी करून उभा होता, परंतु आकाश दीपने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर त्याचा सुरेख झेल टिपला. स्मिथ ४५ चेंडूंत २६ धावांवर माघारी परतला. कायले जेमिन्सनने ( १९) झटपट धावा करण्याची रणनीती आखली, परंतु आकाश दीपने त्याचीही विकेट घेतली. जेमिन्सन व ब्लंडल यांनी ४० चेंडूंत ३३ धावा जोडल्या. पुढच्याच चेंडूवर मॅट हेन्रीचा स्लिपमध्ये उडालेला झेल देवदत्त पडिक्कलने टाकला..पुढच्या षटकात मॅट हेन्रीचा अवघड झेल पडिक्कलकडून सुटला अन् आकाश दीपचे पाच विकेट्स पूर्ण करण्याचे स्वप्न दुसऱ्यांदा लांबणीवर पडले. न्यूझीलंडने पहिल्या सत्रात २४ षटकांत ८४ धावा करताना ३ विकेट्स गमावल्या. लंच ब्रेक झाला तेव्हा त्यांच्या ८ बाद ३३० धावा झालेल्या आणि ब्लंड ८० धावांवर मैदानावर उभा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.