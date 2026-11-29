India vs New Zealand 2nd Test Day 3 highlights Marathi Cricket News: भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा तिसरा दिवस ध्रुव जुरेलने ( Dhruv Jurel) अविस्मरणीय बनवला. त्यात जसप्रीत बुमराहने अखेर विकेट्सचा दुष्काळ संपवून न्यूझीलंडला धक्के दिले. पहिल्या डावात झेल सोडण्यावरून टीका झालेल्या भारतीय संघाचे क्षेत्ररक्षण आज सुधारलेले दिसले. यशस्वी जैस्वालच्या ( Yashasvi Jaiswal Stunning Catch) बॅकवर्ड पॉईंटवर डाईव्ह मारून घेतलेल्या कॅचने न्यूझीलंडला मोठा धक्का दिला. एवढं सर्व भारताच्या बाजूने घडूनही न्यूझीलंडची सामन्यावरील पकड सैल झालेली नाही. त्यात पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणारा आकाश दीप ( Akash Deep) दुखापतीमुळे सामन्यातूनच बाहेर झाला. .दुसऱ्या दिवसाच्या ६ बाद ११६ धावांवरून तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू करणाऱ्या भारताला दुसऱ्याच षटकात धक्का दिला. ३५६ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या भारताचे ७ फलंदाज ११७ धावांवर माघारी परतले. आता टीम इंडियाचं काही खरं नाही, असे वाटत असताना चमत्कार झाला. ध्रुव जुरेल मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला आणि त्याने १७० चेंडूंत ८८ धावांची सामन्याला कलाटणी देणारी खेळी केली. त्याने आकाश दीपसह ( २९) आठव्या विकेटसाठी ४६ आणि नवव्या विकेटसाठी गुरनूर ब्रारसह ( १०) ६४ धावांची भागीदारी केली..IND vs NZ 2nd Test Live: २९२ चेंडूंनंतर विकेट... जसप्रीत बुमराहचा 'डान्स' पाहिलात का? भन्नाट रिटर्न कॅचनंतर केलेल्या सेलिब्रेशनची चर्चा, Video Viral.कायले जेमिन्सनने चार विकेट्स घेऊन भारताचा पहिला डाव २४६ धावांवर गुंडाळला आणि न्यूझीलंडला ११० धावांची आघाडी मिळवून दिली. मॅट हेन्री, नॅथम स्मिथ व जेकब डफी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. जसप्रीतला सूर गवसला की तो प्रतिस्पर्धींना अडचणीत आणतो, हे पुन्हा दिसले. त्याने २९२ चेंडूंनंतर पहिली विकेट मिळवली आणि टॉम लॅथमला ( ८) माघारी पाठले. त्यानंतर हेन्री निकोल्सचा ( २२) अप्रतिम रिटर्न कॅच घेऊन किवींना ६३ धावांत दोन धक्के दिले. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.डेव्हॉन कॉनवे व रचिन रवींद्र या जोडीने जम बसवला होता, परंतु यशस्वीच्या अविश्वसनीय झेलने भारताला मोठी विकेट मिळवून दिली. ९७ चेंडूंत ५१ धावांची खेळी करणारा कॉनवे वॉशिंग्टन सुंदरच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. पण, रवींद्र मैदानावर उभा ( नाबाद ४६) राहिलाय आणि त्याच्या सोबतीला डॅरिल मिचेल ( ५) आहे. चौथ्या विकेटसाठीच्या ४० धावांच्या भागीदारीने न्यूझीलंडला ३ बाद १३३ धावांपर्यंत पोहोचवले आणि त्यांनी २४६ धावांची आघाडी घेतली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.