How many runs does India need to avoid follow-on against New Zealand?: भारतीय संघावर फॉलोऑनचे संकट ओढावले आहे. न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३५६ धावांचा पाठलाग करताना भारताने दुसऱ्या दिवशी ११६ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात आणखी एक धक्का बसला. त्यामुळे भारतीय संघावर फॉलो ऑनचे संकट आहे. .आकाश दीपने पाच विकेट्स घेऊन न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३५६ धावांवर गुंडाळला खरा, परंतु भारतीय फलंदाजांनी त्याच्या मेहनतीवर पाणी फिरवले. न्यूझीलंडने दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघाची अवस्था ६ बाद ११६ धावा अशी दयनीय केली. भारत अजूनही २४० धावांनी पिछाडीवर आहे. न्यूझीलंडमध्ये कसोटी डावात सहावी विकेट पडल्यानंतर भारताने यापूर्वी पुनरागमन करून दाखवले आहे. १९९०मध्ये ऑकलंड कसोटीत भारतीय संघाने ६ बाद २६३ धावांवरून सर्वबाद ४८२ धावा अशी धावसंख्या उभारली होती. त्यामुळे आता ध्रुव जुरेलच्या खांद्यावर ३६ वर्षांपूर्वीच्या सामन्याची पुनरावृत्ती करण्याची जबाबदारी आहे..25 sixes, 13 fours अन् नाबाद २३६ धावा; एकाच वन डेत दोन द्विशतकं! वैभव सूर्यवंशीनंतर भारताच्या दोन युवा फलंदाजांचे वादळ.पण, तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात मॅट हेन्रीने भारताला धक्का दिला. अंशूल कंबोज शू्न्यावर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या आकाश दीपने काही सुरेख फटके मारले, परंतु कायले जेमिन्सनने बाऊन्सरचा मारा करून त्याला हैराण केले. जेमिन्सनने टाकलेले दोन चेंडू आकाशच्या हेल्मेटवर आदळले आणि त्याची कन्कशन चाचणी घेतली गेली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी भारताला किती धावांची गरज आहे?भारतीय संघाला फॉलो ऑन टाळण्यासाठी पहिल्या डावात किमान १५७ धावा करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताची धावसंख्या ११६/६ होती, म्हणजेच फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी त्यांना आणखी ४१ धावा करणे आवश्यक होते. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या ७ बाद १३७ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना आणखी २० धावांची गरज होती..कसोटी क्रिकेटमध्ये फॉलो-ऑनचा नियम काय आहे?कसोटी क्रिकेटच्या नियमांनुसार,कसोटी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणारा संघ, जर त्यांच्या पहिल्या डावात किमान २०० धावांची आघाडी असेल तरच विरोधी संघाला फॉलो-ऑन देण्यास भाग पाडू शकतो. या सामन्यात, न्यूझीलंडने आपल्या पहिल्या डावात ३५६ धावा केल्या. त्यामुळे, जर भारताचा संघ १५६ किंवा त्यापेक्षा कमी धावांवर सर्वबाद झाला, तर न्यूझीलंडला २०० किंवा त्याहून अधिक धावांची आघाडी मिळेल आणि किवी कर्णधाराला भारताला पुन्हा फलंदाजीसाठी बोलावण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.