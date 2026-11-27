New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस नाट्यमय राहिला. KL Rahul ने सोडलेला झेल महागात पडला, त्यामुळे भारतीय गोलंदाजांना खूप घाम गाळावा लागला. पहिल्या सत्रात वर्चस्व गाजवणाऱ्या न्यूझीलंडला शेवटच्या चेंडूवर धक्का बसला, त्यानंतर आकाश दीपने दुसऱ्या सत्रात किवींना धक्के दिले, पण डॅरिल मिचेल व टॉम ब्लंडल यांनी तिसऱ्या सत्रात किल्ला लढवला... विकेट मिळवण्यासाठी जसप्रीत बुमराहने त्याची रन अप स्टाईल बदललेली पाहायला मिळाली... एकूणच पहिल्या दिवसाचा खेळ दोन्ही संघांच्या नावावर राहिला..पहिले सत्र न्यूझीलंडच्या नावावर राहिल्यानंतर भारताने दुसऱ्या सत्रात दमदार पुनरामन केले. टॉम लॅथम व डेव्हॉन कॉनवे यांनी पहिल्या दिवसाच्या २६ षटकांत चांगला खेळ केला. लोकेश राहुलने झेल सोडून लॅथमला जीवदान दिले आणि त्याचा फायदा उचलून किवी कर्णधाराने अर्धशतक झळकावले. सत्राच्या शेवटच्या षटकात पदार्पणवीर गुरनूर ब्रारने विकेट मिळवली. कॉनवे ३१ धावांवर पायचीत झाला आणि ७७ धावांची भागीदारी तुटली. जसप्रीत बुमराहच्या भेदक माऱ्याचा किवी फलंदाज सावध सामना करत होते. पण, आकाश दीपने त्यांना चकित केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Who Was India’s First Test Cricketer? गुरनूर ब्रारला ३२१ क्रमांकाची कसोटी कॅप; पण, भारताची 'नंबर १ कॅप' नावावर असलेला खेळाडू कोण? २९व्या वर्षी झालेलं अकाली निधन.आकाशने सातत्याने अचूक टप्पा टाकून न्यूझीलंडला धक्के दिले. १ बाद ११० धावांवरून किवीचा डाव ४ बाद ११० असा गडगडला. आकाश दीपने कर्णधार लॅथम ( ५९) व रचिन रवींद्र ( ०) यांना बाद केले, तर अंशुल कंबोजने हेन्री निकोल्सचा ( १६) अडथळा दूर केला. अचानक न्यूझीलंडच्या फलंदाजांवर दडपण निर्माण झाले आणि आता त्यांच्याकडून चुका होण्याची वाट भारतीय गोलंदाज पाहत होते. दुसऱ्या सत्रात २४ षटकांत ५४ धावा देत ३ विकेट्स भारताने घेतल्या. .६० षटकानंतर भारताने फिरकीपटू वॉशिंग्टन सुंदरला गोलंदाजीला आणले. डॅरिल मिचेल व टॉम ब्लंडल यांनी भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली. या दोघांना नशिबानेही साथ दिली, कारण दोघांच्याही बॅटची कड घेत चेंडू स्लिपच्या दिशेने गेला होता. पण, तिथे भारताचा क्षेत्ररक्षक नव्हता. कोणताही धोका न पत्करता ही जोडी एकेरी-दुहेरी धावांवर भर देत राहिली. जसप्रीतने त्याच्या गोलंदाजीचा रन अप बदलून पाहिला, पण फार काही उपयोग नाही झाला..मात्र, वॉशिंग्टन याने सापळा रचून १२८ चेंडूंत ७४ धावांची भागीदारी तोडली. मिचेलसाठी त्याने डाव्या बाजूला स्लिप लावली अन् हवेत चेंडू वळवला.. मिचेलच्या बॅटला लागून चेंडू ध्रुव जुरेलच्या हाती विसावला.. मिचेलला ७४ चेंडूंत ३१ धावांवर माघारी जावे लागले. पण, ब्लंडल व ग्लेन फिलिप्स उभे राहिले. ब्लंडलने त्याचे कसोटीतील १३ वे अर्धशतक पूर्ण करताना संघाला मजबूत स्थितीत आणले. फिलिप्ससह त्याच्या ६२ धावांच्या भागीदारीने न्यूझीलंडला दिवसअखेर ५ बाद २४६ धावांपर्यंत पोहोचवले. ब्लंडल ५३, तर फिलिप्स ३६ धावांवर खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.