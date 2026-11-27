New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी जोरदार पुनरागमन केले आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या सत्रात पकड मिळवल्यानंतर गुरनूर ब्रारने पहिला धक्का दिला. दुसऱ्या सत्रात त्यांची धावसंख्या ११० असताना भारताने अवघ्या काही चेंडूंच्या अंतरात दोन महत्त्वाच्या विकेट्स मिळवल्या. आकाश दीपने न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमची ५९ धावांची खेळी संपवली, तर अंशुल कंबोजने हेन्री निकोल्सला १६ धावांवर माघारी धाडले. आकाश दीपने आणखी एक धक्का देऊन न्यूझीलंडची अवस्था ४ बाद ११० अशी झाली..पहिले सत्र न्यूझीलंडच्या नावावर...भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवसाचे पहिले सत्र यजमानांच्या नावावर राहिले. जसप्रीत बुमराहने पहिल्या षटकात टॉम लॅथमला पायचीत पकडले होते, परंतु तिसऱ्या अम्पायरने तो निर्णय बदलला. त्यानंतर लोकेश राहुलने किवी कर्णधाराचा सोपा झेल टाकला. याचा फायदा उचलून लॅथमने अर्धशतकी खेळी केली आणि तो न्यूझीलंडकडून कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये चौथ्या स्थानावर पोहोचला. कसोटी पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रारने सत्रातील अखेरच्या चेंडूवर डेव्हॉन कॉनवे ( ३१) विकेट मिळवून दिली. न्यूझीलंडने ७७ धावांवर पहिला गडी गमावला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.लॅथम मैदानावर उभा राहिला आणि WTC मध्ये न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक ३०२९ धावांचा विक्रम त्याने आपल्या नावावर केला. केन विलियम्सला ( ३०२५) त्याने मागे सोडले. या यादित डॅरिल मिचेल ( २१७७), डेव्हॉन कॉनवे ( २१६६) आणि टॉम ब्लंडल ( १८७७) अव्वल पाचमध्ये आहेत. हेन्री निकल्सला ११ धावांवर रन आऊट करण्याची सोपी संधी गमावली गेली. लॅथमचा ५६ धावांवर झेल उडाला होता, परंतु यशस्वी जैस्वाल चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही. यशस्वीने डाईव्ह मारली असती तर कदाचित चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं..IND vs NZ 2nd Test Live: KL Rahul ची चूक महागात पडली; आकाश दीपची मेहनत वाया... पहिल्या सत्रात बरंच काही घडलं, शेवटच्या चेंडूवर विकेट.आकाश दीपने भारताला महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. लॅथम १२८ चेंडूंत ६ चौकारांसह ५९ धावांवर रिषभ पंतच्या हाती झेलबाद झाला. त्यानंतर हेन्री निकल्सला ( १६) पूल शॉट मारण्यास भाग पाडून अंशुल कंबोजने त्याची विकेट मिळवली. त्यानंतर आकाशने आणखी एक विकेट घेताना रचीन रविंद्रला बाद केले आणि न्यूझीलंडने ११० धावसंख्येवर तीन विकेट्स गमावल्या. त्यांची अवस्था ४ बाद ११० धावा अशी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.