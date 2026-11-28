New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : क्षेत्ररक्षणातील गचाळपणा भारताला महागात पडलेला असताना आकाश दीपने ( Akash Deep) पाच विकेट्स घेऊन न्यूझीलंडचा पहिला डाव ३५६ धावांवर आटोपला. पण, प्रत्युत्तरात भारताला पहिल्याच षटकात धक्का बसला.. चेंडूचा अंदाज घेण्यात अपयशी ठरलेला यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) भोपळ्यावर बाद झाला. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कलही आक्रमकतेच्या नादात सापळ्यात अडकला. .५ बाद २४६ धावांवरून दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात करणाऱ्या न्यूझीलंडने ११० धावांची भर घातली. देवदत्त पडिक्कल, गुरनूर ब्रार यांच्याकडून सुटलेल्या झेलचा भारताला फटका बसला. आकाश दीपने मात्र गोलंदाजीत सातत्य राखून डावात पाच विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला. त्याच्याच गोलंदाजीवर भारतीय खेळाडूंनी झेल टाकलेले, परंतु आकाश खचला नाही. त्याने ९९ धावांत पाच बळी टिपले आणि कसोटीत त्याने दुसऱ्यांदा डावात Fifer घेतले. आकाशने २०२५ मध्ये बर्मिंगहॅम येथे इंग्लंडविरुद्ध ९९ धावांत ६ बळी घेतले होते..कसोटी डावात एकही बळी न घेता जसप्रीत बुमराहने टाकलेले २६ षटके हे संयुक्तपणे सर्वाधिक षटके आहेत. त्याने याच प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध साउथहॅम्प्टन येथे झालेल्या WTC 2011 च्या अंतिम सामन्यात ०/५७ आणि २०२१ मध्ये लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्ध ०/७९ अशी कामगिरी केली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.टॉम ब्लंडने २११ चेंडूंचा सामना करताना ८९ धावांची संयमी खेळी केली. त्यापूर्वी कर्णधार टॉम लॅथमने ( ५९) अर्धशतक झळकावले होते. या दोघांव्यतिरिक्त ग्लेन फिलिप्स ( ३६), डेव्हॉन कॉनवे ( ३१), डॅरिल मिचेल ( ३१) व नॅथन स्मिथ ( २६) यांनी न्यूझीलंडच्या ३५६ धावांसाठी हातभार लावला. कसोटी सामन्यात एकही शतकी खेळी न होता, न्यूझीलंडची ही भारताविरुद्धची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यापूर्वी १९८१ मध्ये ते वेलिंग्टन कसोटीत ३७५ धावांवर ऑल आऊट झाले होते..२५ चेंडूंत १९ धावांचे योगदान दिल्यानंतर गोलंदाजीसाठी मैदानावर आलेल्या मॅट हेन्रीने पहिल्याच षटकात भारताला धक्का दिला. त्याच्या अनप्लेएबल चेंडूवर यशस्वी जैस्वालचा भोपळ्यावर त्रिफळा उडवला. WTC मध्ये सर्वाधिक ८ वेळा शून्यावर बाद होण्याचा नकोसा विक्रम यशस्वीने नावावर केला. विराट कोहली व चेतेश्वर पुजारा अनुक्रमे ७ व ६ वेळा खातं न उघडता बाद झाले आहेत. देवदत्त पडिक्कलने आक्रमक खेळी करून २० चेंडूंत २१ धावा केलेल्या, परंतु कायले जेमिन्सनने त्याला सापळ्यात अडकवले. तो यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला अन् भारताला ३३ धावांत दुसरा धक्का बसला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.