New Zealand vs India, 2nd Test Marathi Live Score : नाणेफेकीचा कौल पुन्हा एकदा भारताच्या बाजूने लागला आणि कर्णधार शुभमन गिल याने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघ आजच्या सामन्यात एका बदलासह मैदानावर उतरला, परंतु या बदलात मोहम्मद सिराज, हे नाव नसल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा याच्या जागी गुरनूर ब्रार याला पदार्पणाची संधी दिली गेली. पण, मैदानावर न उतरताच सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal ) याने वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली. त्याने महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर यांना मागे सोडले..भारत - लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराहन्यूझीलंड - टॉम लॅथम, डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, रचीन रविंद्र, डॅरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, ग्लेन फिलिप्स, नॅथन स्मिथ, कायले जेमिन्सन, मॅट हेन्री, जेकब डफीसकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd Test Live: मोहम्मद सिराज 'बाकावरच'; भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये थक्क करणारा बदल; वाचा कोण IN, कोण OUT .Yashasvi Jaiswal incredible world recordयशस्वी जैस्वालचा हा ३४ वा कसोटी सामना आहे. त्याने तीन वर्षांपूर्वी भारताच्या कसोटी संघातून पदार्पण केले होते आणि आपल्या कामगिरीच्या जोरावर संघातील स्थान मजबूत केले आहे. पहिला कसोटी सामना वेस्ट इंडिजमध्ये खेळल्यानंतर तो दक्षिण आफ्रिकेत दोन कसोटी खेळला होता. यशस्वीने आतापर्यंत ३३ कसोटी सामने वेगवेगळ्या देशांमध्ये खेळले आहेत. त्याने भारतात बांगलादेश, न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज आणि आफ्रिका यांचा सामना केला. याशिवाय तो ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड दौऱ्यावर प्रत्येकी पाच कसोटी सामने खेळला..यशस्वी जैस्वालने पदार्पणापासून वेगवेगळ्या मैदानांवर सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याचा संजय मांजरेकर यांचा १९९४ पासूनचा विश्वविक्रम मोडला आहे. या स्टार खेळाडूप्रमाणेच मांजरेकर यांनीही बंगळूरुमधील आपल्या ३४ व्या कसोटी सामन्यापूर्वी पहिले ३३ सामने वेगवेगळ्या मैदानांवर खेळले होते. जैस्वालने सचिन तेंडुलकरला ( ३२) मागे सोडले आहे. विशेष म्हणजे, भारताचा पुढचा कसोटी सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर सुरू होणार आहे. जैस्वाल या सामन्यात खेळून मांजरेकर यांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.