New Zealand vs India 3rd ODI Marathi Cricket News : हॅमिल्टन येथे मुसळधार पावसाने क्रिकेट चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी फिरवले आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्या वन डे मालिकेतील तिसरा सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे अजूनही सुरू झालेला नाही. सुरुवातीला पावसाने काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर ७:३२ वाजता टॉस अन् ८ वाजता मॅच सुरू होईल असे जाहीर केले गेले. पण, पुन्हा धो धो पाऊस सुरू झाला आणि खेळाडू व चाहत्यांची प्रतीक्षा आणखी लांबणीवर गेली. पावसामुळे दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना अर्धा तास बसमध्येच बसून रहावे लागले होते. .दोन्ही संघांचे खेळाडू स्टेडियममध्ये पोहोचूनही बराच वेळ बसमध्येच थांबले होते. त्यामुळे सामना होणार की नाही, याबाबत चाहत्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, आता सामन्याच्या नव्या वेळापत्रकाची घोषणा करण्यात आली आहे. रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि टीम इंडियाच्या अन्य खेळाडूंना मैदानात उतरण्याची संधी मिळणार असल्याने भारतीय चाहत्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI Live : रोहित शर्मा, विराट कोहली वैतागले; सर्व खेळाडू बसमध्येच बसून राहिले, हॅमिल्टनमध्ये नेमकं काय घडतंय? .पावणे आठच्या सुमारास कर्णधार शुभमन गिल छत्री घेऊन बसमधून खाली उतरला अन् मैदानाच्या दिशेने गेला. त्यानंतर रोहित, विराट हेही उतरले. पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर ८:१५ वाजता खेळपट्टीची पाहणी केली जाणार असल्याचे जाहीर केले गेले. खेळपट्टीची पाहणी केल्यानंतर ९ वाजता टॉस आणि ९:३० वाजता मॅच सुरू होणार असल्याची घोषणा झाली. षटकांची संख्या ४०-४० अशी करण्यात आली आहे. .India’s likely playing XI for 3rd ODI against New Zealand: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.