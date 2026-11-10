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IND vs NZ 3rd ODI Live : पाऊस थांबला, पण षटकांची संख्या झाली कमी; भारत-न्यूझीलंड तिसरी वन डे किती वाजता सुरू होणार? अपडेट्स

India vs New Zealand 3rd ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या वन डे सामन्याबाबत अखेर हॅमिल्टनमधून आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पावसामुळे आणि खराब हवामानामुळे सामना सुरू होण्यास विलंब झाला होता.
India vs New Zealand ODI Series

Good news from Hamilton! Toss at 9 AM IST and play begins at 9:30 AM IST. The match will be played over 40 overs per side.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

New Zealand vs India 3rd ODI Marathi Cricket News : हॅमिल्टन येथे मुसळधार पावसाने क्रिकेट चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी फिरवले आहे. भारत-न्यूझीलंड यांच्या वन डे मालिकेतील तिसरा सामना पावसाच्या व्यत्ययामुळे अजूनही सुरू झालेला नाही. सुरुवातीला पावसाने काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर ७:३२ वाजता टॉस अन् ८ वाजता मॅच सुरू होईल असे जाहीर केले गेले. पण, पुन्हा धो धो पाऊस सुरू झाला आणि खेळाडू व चाहत्यांची प्रतीक्षा आणखी लांबणीवर गेली. पावसामुळे दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना अर्धा तास बसमध्येच बसून रहावे लागले होते.

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