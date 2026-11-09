Why is Blair Tickner ruled out of the next two ODIs against India? न्यूझीलंड संघामागच्या अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. आतापर्यंत वन डे मालिकेतून त्यांच्या ६ खेळाडूंना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली असताना तिसऱ्या वन डे पूर्वी आणखी दोन मोठे धक्के बसले. प्रमुख गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन हा अद्याप दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला नाही आणि त्यामुळे तो शेवटच्या दोन सामन्यांना मुकणार आहे. त्यात आयसीसीच्या seven-day stand-down नियामुळे गोलंदाज ब्लेअर टिकनर याला पुढील दोन सामने खेळता येणार नाही..ट्वेंटी-२० सामन्यांदरम्यान झालेल्या उजव्या पोटरीच्या किरकोळ दुखापतीतून फर्ग्युसन पूर्णपणे बरा झालेला नाही. दुसरीकडे दुसऱ्या वन डे सामन्यात टिकनरच्या डोक्यावर चेंडू आदळला होता आणि मॅट फिशर कन्कशन सबस्टीट्यूड म्हणून त्याच्याजागी मैदानावर उतरला होता. पण, टिकनरच्या डोक्याला मार लागला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे परंतु, तो आयसीसीच्या सात दिवसांच्या विश्रांतीच्या कालावधीतून जाणार असल्याने, पुढील दोन सामन्यांमधून बाहेर राहील.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI : भारतीय संघात मेहनतीवरून मूल्यांकन: नवोदित वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारची माहिती.शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांसाठी संघात निवड झालेल्या गोलंदाजी अष्टपैलू क्रिस्टियन क्लार्कला, आता हॅमिल्टन येथे होणाऱ्या तिसऱ्या सामन्यापूर्वी टिकनरला पर्याय म्हणून संघात बोलावण्यात आले आहे. दुसरीकडे, मालिकेपूर्वी डेव्हन कॉनवेसोबत झालेल्या धडकेनंतर मॅट हेन्रीला माउंट मौंगानुई येथे होणाऱ्या चौथ्या वन डे सामन्यात पुनरागमन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हेन्रीला दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान त्याच्या उजव्या मांडीच्या स्नायूला (क्वाड्रिसेप्स) किरकोळ दुखापत झाली होती आणि कॉनवेसोबतच्या धडकेत डोक्याला गंभीर दुखापत (कन्कशन) नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतर वेलिंग्टन येथील कसोटी शिबिरात सामील होणारे हेन्री आणि काईल जेमिसन आता चौथ्या सामन्यासाठीही थांबतील. टॉम लॅथम, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स आणि नॅथन स्मिथ तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, बुधवारी, कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी वेलिंग्टनला रवाना होतील..U19 IND vs U19 PAK: एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत राहिले अन् तिघांकडून भारतीय फलंदाजाचा कॅच सुटला! पाहा Comedy Fielding ड्रामा.New Zealand squad for 3rd ODI: मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, काईल जेमिसन, निक केली, टॉम लॅथम, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, नॅथन स्मिथ, विल यंगNew Zealand squad for 4th ODI : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, निक केली, टिम सेफर्ट, विल यंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.