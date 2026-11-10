New Zealand vs India 3rd ODI Marathi Cricket News : भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या वन डे सामन्यावर पावसाचे सावट अजूनही कायम आहे... मुसळधार पावसामुळे हॅमिल्टन सामन्यातील षटकांची संख्या प्रत्येकी ४०-४० अशी करावी लागली. या दौऱ्यावरील सलग तिसऱ्या सामन्यात पावसाने खोडा घातला आहे आणि त्यामुळे चाहते काहीसे निराश झाले आहेत. पण, भारतीय संघाने आधीचे दोन्ही सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतल्याचा आनंद चाहत्यांमध्ये आहे. न्यूझीलंडला आजचा सामना जिंकून मालिकेतील आव्हान कायम राखण्याची शेवटची संधी आहे आणि त्यामुळे ते आज नक्कीच जोर लावतील. त्यामुळेच या सामन्याची उत्सुकता अधिक आहे..हॅमिल्टनमध्ये कालही मुसळधार पाऊस झाल्याने खेळाडूंना मैदानावर सराव करता आला नव्हता आणि मंगळवारी सकाळपासून पाऊस सुरूच होता. त्यामुळे दोन्ही संघांचे खेळाडू बराच वेळ टीम बसमध्ये बसून बाहेर पडणारा पाऊस पाहत होते. दोनवेळा सामन्याची सुधारित वेळ जाहीर केली गेली, परंतु पावसाच्या पुनरागमनामुळे पुन्हा विलंब झाला. अखेर ८ वाजता पाऊस थाबंला आणि ९ वाजता टॉस होणार असल्याचे जाहीर केले गेले. साडेनऊ वाजता सुरू होणाऱ्या या सामन्यात षटकांची संख्या मात्र कमी केली गेली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ तिसरा सामना ४०-४० षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेतला गेला. एक गोलंदाज किमान ८ षटकं टाकू शकणार आहे. पहिला पॉवर प्ले १ ते ८ षटकं, दुसरा व तिसरा पॉवर प्ले अनुक्रमे ९ ते ३२ व ३३ ते ४० षटकांचा असणार आहे. सेडन पार्कवर भारताविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या आठ वन डे सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडची ६-१ अशी कामगिरी आहे. न्यूझीलंडने मायदेशात शेवटच्या ११ वन डे द्विपक्षीय मालिका जिंकल्या आहेत. त्यांचा यापूर्वीचा मालिका पराभव २०१९ मध्ये भारताकडून झाला होता. दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉससाठी मैदानावर आले, परंतु पुन्हा पावसाने हजेरी लावली..शुभमन गिलने टॉस जिंकून पुन्हा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्लेइंग इलेव्हनध्ये कोणताच बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोहम्मद सिराजला आणखी एका सामन्यात बाकावर बसावे लागले.India Playing XI : शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, अंशुल कंबोज, आकिब नबी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.