New Zealand vs India 3rd ODI Marathi Cricket News : हॅमिल्टन येथील तिसऱ्या वन डे सामन्याचा आनंद पावसामुळे हिरावून घेतला जाईल, याची भीती कालपासूनच होती. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा सामना इथे खेळवला जाणार आहे आणि सोमवारी मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर मंगळवारीही तेच चित्र दिसले. सामन्यासाठी टीम इंडियाचे खेळाडू स्टेडियममध्ये पोहोचले, मात्र मैदानात उतरण्याऐवजी त्यांना तब्बल १५ मिनिटं बसमध्येच थांबावं लागलं. विशेष म्हणजे रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्यासह भारतीय संघातील सर्व खेळाडू बसमध्येच बसून होते. न्यूझीलंडच्या खेळाडूंचीही अशीच परिस्थिती होती..पहिल्या दोन वन डे सामन्यावरही पावसाने व्यत्यय आणलेला, परंतु मॅच झाली आणि भारताने विजय मिळवून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली. सेडन पार्कवर भारताविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या आठ वन डे सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडची ६-१ अशी कामगिरी आहे. २०२२ मधील त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. न्यूझीलंडने मायदेशात शेवटच्या ११ वन डे द्विपक्षीय मालिका जिंकल्या आहेत. त्यांचा यापूर्वीचा मालिका पराभव २०१९ मध्ये भारताकडून झाला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.ZIM vs AFG Test: झिम्बाब्वेने कसोटी क्रिकेटचा १४९ वर्षांचा इतिहास-भूगोल बदलला; असा विश्वविक्रम जो भारतासह अनेक तगड्या संघांना नाही जमला .न्यूझीलंडने सेडन पार्कवर खेळलेले आपले शेवटचे १२ वन डे सामने जिंकले आहेत. न्यूझीलंडने येथे शेवटचा वन डे सामना फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ( पावसामुळे प्रत्येकी ३४ षटकांच्या सामना) गमावला होता. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीपासून, रोहित शर्माने द्विपक्षीय वन डे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात तीन अर्धशतके आणि दोन शतके झळकावत १०३.२ ची सरासरी राखली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यावर त्याच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असेल..IND vs NZ Test : भारताच्या पाच खेळाडूंची शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांतून माघार; नेमकं कारण काय? मग त्यांच्या जागी कोण येणार?.पावसामुळे नाणेफेक ७:३२ मिनिटांनी होणार आहे आणि ८ वाजता मॅच सुरू होणार असल्याचे अपडेट्स समोर आले. मात्र, पुन्हा एकदा पाऊस सुरू झाल्याने नाणेफेक पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही संघांच्या बस स्टेडियममध्ये दाखल झाल्या होत्या. मात्र पावसामुळे खेळाडूंना बसमधून बाहेर पडता येत नव्हतं. त्यामुळे सामना सुरू होण्यापूर्वीच हॅमिल्टनमध्ये नेमकं काय घडलं, असा प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांना पडला होता. पाऊस त्यामागचं कारण आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.