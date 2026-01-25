Cricket

IND vs NZ 3rd T20I : 1st ball, 1st wicket! जसप्रीत बुमराहच्या भन्नाट चेंडूवर टीम सेइफर्टचा उडाला त्रिफळा, Video पाहून थक्क व्हाल

Jasprit Bumrah first ball wicket video IND vs NZ : तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्याची सुरुवात जसप्रीत बुमराहने अक्षरशः स्वप्नवत केली. सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर बुमराहने टाकलेला अप्रतिम इनस्विंगर थेट टीम सेइफर्टच्या त्रिफळ्यावर आदळला आणि न्यूझीलंडला मोठा धक्का बसला.
Jasprit Bumrah produces magic on the very first ball as his inswinging delivery knocks over Tim Seifert’s stumps

Swadesh Ghanekar
India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: हर्षित राणा व हार्दिक पांड्या यांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या ( Jasprit Bumrah) चेंडूवर उडालेल्या त्रिफळ्याने स्टेडियम दणाणून गेले. सहाव्या षटकात जसप्रीतला गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने पहिल्या चेंडूवर भन्नाट वेगाने टीम सेइफर्टचा त्रिफळा उडवला.

