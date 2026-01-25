IND vs NZ 3rd T20I : 1st ball, 1st wicket! जसप्रीत बुमराहच्या भन्नाट चेंडूवर टीम सेइफर्टचा उडाला त्रिफळा, Video पाहून थक्क व्हाल

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: हर्षित राणा व हार्दिक पांड्या यांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या ( Jasprit Bumrah) चेंडूवर उडालेल्या त्रिफळ्याने स्टेडियम दणाणून गेले. सहाव्या षटकात जसप्रीतला गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने पहिल्या चेंडूवर भन्नाट वेगाने टीम सेइफर्टचा त्रिफळा उडवला. .जसप्रीत बुमराह व रवी बिश्नोई या दोन बदलांसह टीम इंडिया तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. हर्षित राणाने पहिल्याच षटकात कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा निर्णय योग्य ठरवला. डेव्हॉन कॉनवेला पाचव्यांदा हर्षितने बाद केले. मिड ऑफला हार्दिक पांड्याने हवेत झेपावत घेतलेला झेल सर्वांचे लक्ष वेधून गेला. त्यानंतर रचिन रवींद्रला दुसऱ्या षटकात हार्दिक पांड्याने माघारी पाठवले. ११ महिन्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतलेल्या रवी बिश्नोईने डीप स्क्वेअर लेगवर सुरेख झेल घेतला आणि न्यूझीलंडला १३ धावांवर दुसरा धक्का बसला..IND vs NZ 3rd T20I : हार्दिक पांड्याचा अविश्वसनीय झेल! किवी फलंदाज हर्षित राणासमोर पाचव्यांदा झाला फेल Video .विकेट गमावल्यानंतरही न्यूझीलंडच्या धावांचा वेग कायम होता आणि ते जवळपास ७च्या सरासरीने धावा करत होते. रवी बिश्नोईने डावाच्या पाचव्या षटकात १ धाव देत किवींवर दडपण आणले आणि सहाव्या षटकात सूर्याने जसप्रीत बुमराहला गोलंदाजीला आणले. दुसऱ्या सामन्यातील विश्रांतीनंतर परतलेल्या जस्सीने पहिल्याच चेंडूवर टीम सेइफर्टचा ( १२) त्रिफळा उडवला. जसप्रीतने टाकलेला इनस्वींग कळण्यापूर्वीच सेइफर्टचा त्रिफळा उडला आणि न्यूझीलंडला ३४ धावांवर तिसरा धक्का बसला. .भारतीय गोलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या भवती चांगली पकड घेतली होती. पण, नवव्या षटकात मार्क चॅपमन व ग्लेन फिलिप्स यांनी ती पकड सैल केली. चॅपमनने पहिल्याच चेंडूवर डावातील पहिला षटकार खेचला आणि त्यानंतर चौकार मिळवला. स्ट्राईकवर आलेल्या फिलिप्सनेही उत्तुंग षटकार खेचून कुलदीपच्या त्या षटकात १९ धावा पूर्ण केल्या. न्यूझीलंडने ९ षटकांत ३ बाद ६२ धावा केल्या. .T20 World Cup : स्कॉटलंडच्या समावेशानंतर वेळापत्रकात बदल? भारतीय संघ मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला भिडणार; जाणून घ्या तारीख....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.