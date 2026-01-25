IND vs NZ 3rd T20I : हार्दिक पांड्याचा अविश्वसनीय झेल! किवी फलंदाज हर्षित राणासमोर पाचव्यांदा झाला फेल Video

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: मालिका जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जसप्रीत बुमराह संघात परतला आहे आणि अर्शदीप सिंगला विश्रांती दिली गेली आहे. रायपूर येथे अर्शदीप महागडा ठरला होता. वरुण चक्रवर्थीच्या जागी रवी बिश्नोई याला संधी दिली गेली आहे. .न्यूझीलंड संघ - टीम सेईफर्ट, डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिचेल, मार्क चॅपमन, मिचेल सँटनर, कायले जेमिन्सन, मॅट हेन्री, जेकब डफी, इश सोढीभारतीय संघ - अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह..IND vs NZ 3rd T20I : भारताने विजेत्या संघात पुन्हा केले दोन बदल; ११ महिन्यांनी 'तो' प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला, सूर्याने टॉस जिंकला.हर्षित राणाने पहिल्याच षटकात न्यूझीलंडला धक्का दिला. डेव्हॉन कॉनवेने तिसऱ्या चेंडूवर पुढे येऊन फटका मारला आणि मिड ऑफला हार्दिक पांड्याने ( Hardik Pandya) हवेत झेपावत अफलातून झेल घेतला. हर्षितने पाचव्यांदा कॉनवेची विकेट घेतली. वन डे मालिकेत तीन आणि आता ट्वेंटी-२० त दोनवेळा हर्षितच्या गोलंदाजीवर कॉनवे बाद झाला आहे..हर्षित राणाच्या विरुद्ध खेळताना आतापर्यंत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत डेव्हॉन कॉनवेला १९ चेंडूंत २७ धावा करता आल्या आहेत आणि तो पाचवेळा बाद झाला आहे. मागील सामन्यात भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या रचिन रवींद्रला दुसऱ्या षटकात हार्दिक पांड्याने माघारी पाठवले. रवी बिश्नोईने डीप स्क्वेअर लेगवर सुरेख झेल घेतला आणि न्यूझीलंडला १३ धावांवर दुसरा धक्का बसला. तीन षटकानंतर किवींच्या २६ धावांवर २ विकेट्स गेल्या होत्या. .T20 World Cup : स्कॉटलंडच्या समावेशानंतर वेळापत्रकात बदल? भारतीय संघ मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला भिडणार; जाणून घ्या तारीख....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.