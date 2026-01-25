Cricket

IND vs NZ 3rd T20I : हार्दिक पांड्याचा अविश्वसनीय झेल! किवी फलंदाज हर्षित राणासमोर पाचव्यांदा झाला फेल Video

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi News : हार्दिक पांड्याने घेतलेला अविश्वसनीय झेल हा सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला. न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज डेव्हॉन कॉनवे चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत असतानाच, हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर हार्दिकने हवेत झेप घेत अप्रतिम झेल टिपला.
Hardik Pandya stunning catch video IND vs NZ

Hardik Pandya stunning catch video IND vs NZ

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: मालिका जिंकण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जसप्रीत बुमराह संघात परतला आहे आणि अर्शदीप सिंगला विश्रांती दिली गेली आहे. रायपूर येथे अर्शदीप महागडा ठरला होता. वरुण चक्रवर्थीच्या जागी रवी बिश्नोई याला संधी दिली गेली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
hardik pandya
india vs new zealand
cricket news today

Related Stories

No stories found.