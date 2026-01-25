Cricket

IND vs NZ 3rd T20I : ११ महिन्यांनी आला अन् चमकला! हार्दिक, जसप्रीत, हर्षितसह न्यूझीलंडवर 'तो' भारी पडला; वर्ल्ड कपसाठी दावा ठोकला

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi News : तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात तब्बल ११ महिन्यांनंतर पुनरागमन करणाऱ्या रवी बिश्नोईने चमकदार कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. वरुण चक्रवर्थीच्या जागी संधी मिळालेल्या बिश्नोईने आपल्या फिरकीने न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना अक्षरशः गुंतवून टाकले.
Swadesh Ghanekar
India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: हर्षित राणाने पुन्हा एकदा डेव्हॉन कॉनवेला बकरा बनवलं... हार्दिक पांड्याचा अविश्वसनीय झेल... जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर उडालेला टीम सेइफर्टचा त्रिफाळा... ११ महिन्यांनी संघात परतलेल्या रवी बिश्नोईचा प्रभावी मारा... भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या ट्वेंटी-२०च्या पहिल्या डावात यजमानांनी मैदान गाजवले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजीत सातत्याने बदल करत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना कन्फ्युज केले आणि त्याचे फळ मिळाले.

