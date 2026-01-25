IND vs NZ 3rd T20I : ११ महिन्यांनी आला अन् चमकला! हार्दिक, जसप्रीत, हर्षितसह न्यूझीलंडवर 'तो' भारी पडला; वर्ल्ड कपसाठी दावा ठोकला

India vs New Zealand 3rd T20I Marathi Cricket Update: हर्षित राणाने पुन्हा एकदा डेव्हॉन कॉनवेला बकरा बनवलं... हार्दिक पांड्याचा अविश्वसनीय झेल... जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर उडालेला टीम सेइफर्टचा त्रिफाळा... ११ महिन्यांनी संघात परतलेल्या रवी बिश्नोईचा प्रभावी मारा... भारत-न्यूझीलंड तिसऱ्या ट्वेंटी-२०च्या पहिल्या डावात यजमानांनी मैदान गाजवले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजीत सातत्याने बदल करत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना कन्फ्युज केले आणि त्याचे फळ मिळाले. .भारतीय गोलंदाजांनी पॉवर प्लेमध्ये आपला दम दाखवून न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांना माघारी पाठवले. डेव्हॉन कॉनवे ( १), रचिन रवींद्र ( ४) यांना हर्षित राणा व हार्दिक पांड्यांनी माघारी पाठवले. हार्दिकने मिड ऑफला कॉनवेचा टीपलेला झेल चर्चेत राहिला. त्यानंतर जसप्रीत बुमराहने त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर टीम सेइफर्टचा ( १२) त्रिफळा उडवला. ३४ धावांवर न्यूझीलंडला ३ धक्के बसले होते आणि ग्लेन फिलिप्स व मार्क चॅपमन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. त्यांनी कुलदीप यादवच्या एका षटकात १९ धावा जोडल्या. त्यानंतर दोघांनी चांगली फटकेबाजी करून संघाला १० षटकांत ७५ धावांपर्यंत पोहोचवले..फिलिप्स व चॅपमन यांनी ३८ चेंडूंत अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली. १२ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बिश्नोईने ही जोडी तोडली. चॅमपन २३ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह ३२ धावांवर संजू सॅमसनच्या हाती झेल देऊन परतला. डॅरिल मिचेलला १४ धावांवर हार्दिकने माघारी पाठवले. १५ षटकांत किवींनी ११२ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या आणि शेवटच्या पाच षटकांत आव्हानात्मक धावसंख्या उभी करण्याचे ध्येय त्यांच्यासमोर होते. बिश्नोईने १६व्या षटकात किवींना मोठा धक्का दिला. ग्लेन फिलिप्स ४० चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४८ धावांवर झेलबाद झाला.ति.बिश्नोईने या विकेटसह हॅटट्रिकची संधी निर्माण केली. १२व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने चॅपमनची विकेट घेतली होती आणि १६ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर फिलिप्सला बाद केले. त्याची ही संधी हुकली. बिश्नोईने ४ षटकांत १८ धावा देताना दोन विकेट्स घेतल्या. जसप्रीतने त्याच्या तिसऱ्या षटकात कायले जेमिन्सनचा ( ३) त्रिफळा उडवून सामन्यातील त्याची दुसरी विकेट मिळवली. त्याच षटकात मॅट हेन्री रन आऊट झाला. .दुसऱ्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांना झुंजवणाऱ्या मिचेल सँटनरने गुवाहाटीतही फटकेबाजी केली. जसप्रीतच्या फुलटॉसवर सँटनरने उत्तुंग फटका मारला अन् तो झेलबाद झाला. जस्सीची ही डावातील तिसरी विकेट ठरली. न्यूझीलंडने २० षटकांत ९ बाद १५३ धावा केल्या जस्सीने १७ धावा देता ३ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.