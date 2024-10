IND vs NZ 3rd Test : मोठी बातमी! Jasprit Bumrah तातडीने अहमदाबादला निघून गेला, तिसऱ्या कसोटीला मुकणार; कारण...

Jasprit Bumrah miss third Test vs New Zealand : मालिकेत आधीच ०-२ अशआ पिछाडीवर पडलेल्या भारतीय संघाच्या अडचणीत वाढ होताना दिसतेय. भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा कसोटी सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर शुक्रवारापासून सुरू होतोय. भारताला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमधील आपली जागा निश्चित करण्यासाठी ही कसोटी जिंकणे महत्त्वाचे आहे. पण, त्याआधी संघाला आणखी एक धक्का बसला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार बुमराहला तिसऱ्या कसोटीसाठी विश्रांती देणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी जसप्रीत बुमराहला पुरेसा आराम मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.