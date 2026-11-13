India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारतीय संघाला चौथ्या वन डे सामन्यात न्यूझीलंडकडून लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडच्या ३३३ धावांचा पाठलाग करताना भारताने ८९ धावांवर नांग्या टाकल्या. न्यूझीलंडने २४४ धावांनी हा सामना जिंकला आणि वन डे क्रिकेटच्या इतिहासातील भारताचा हा दुसरा लाजीरवाणा पराभव ठरला. २००० मध्ये श्रीलंकेने शारजाह येथे २४५ धावांनी भारताला हरवले होते. मॅट हेन्रीने २७ धावांत ६ विकेट्स घेऊन भारतीय फलंदाजांना पहिल्याच षटकात ३ धक्के दिले. या लाजीरवाण्या पराभवानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने ( Gautam Gambhir) दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली..तो म्हणाला, "मला देशासाठी खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूचा अभिमान आहे. आपल्या गोलंदाजी युनिटचा आम्हा सर्वांना गर्व असायला हवा." वॉर्म-अप सीम किंवा चेंडूच्या मुव्हमेंटबद्दल बोलताना गंभीर म्हणाला की,"मी फार तांत्रिक बाबींमध्ये जात नाही. चेंडूमध्ये फार काही वळण नव्हते, त्यामुळे त्या हालचालीचा सामना करणे हा फलंदाजाचाच एक भाग आहे. सीमपेक्षा अचूक टप्पा आणि लांबी यामुळे त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आणि फलंदाज क्रीजवरच अडकून पडले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Australia Cricket : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये 'युद्ध'! डेव्हिड वॉर्नर सँडपेपर प्रकरणावरून पॅट कमिन्सच्या विरोधात उभा राहिला, उस्मान ख्वाजाची पाठराखण... ."मागील सामन्यातही आमची धावसंख्या १११ वर ७ गडी बाद अशी होती, जी चिंतेची बाब आहे. आपण मानसिक आणि कौशल्याच्या बाबतीत तयार राहण्याची गरज आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये बिनबाद ३५ किंवा ४० धावा अशी सुरुवात बरी असते. आपल्याकडे अनुभव आहे आणि शेवटच्या सामन्यात आपण नक्कीच अनुकूल बदल करू शकू," असा विश्वास त्याने व्यक्त केला..गंभीर यांनी कबूल केले की,"आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणताही चेंडू असा नसतो ज्याचा सामना करता येऊ नये. मॅट हेन्रीने चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केली खरी, पण फलंदाजांनी त्यावर मात करायला हवी होती. जेव्हा संघ ९० च्या आसपास तंबूत परततो, तेव्हा ती निश्चितच चिंतेची बाब असते. आधीच्या सामन्यातही ७ विकेट्स लवकर पडल्या होत्या, आणि या गोष्टी सध्या वर्ल्ड कपच्या अनुषंगाने विचारात घेण्यासारख्या आहेत.".IND vs NZ 4th ODI Live: सोपा झेल टाकल्यावर टीका, ३९ वर्षीय रोहित शर्माने सुपर डाईव्ह मारून केली बोलती बंद Video Viral ."आकिब नबी दुर्दैवी ठरला, जर आपल्याला विल यंगची विकेट मिळाली असती तर चित्र वेगळे असू शकले असते. आपण झेल सोडले आहेत आणि त्याची किंमत आपल्याला मोजावीच लागेल," असे गंभीर म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.