India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या वन डे सामन्यात मैदानावर हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज टीम सेइफर्ट यांच्यात ( Gurnoor Brar and Tim Seifert heated exchange) शाब्दिक चकमक झाली. दोन्ही खेळाडू एकमेकांसमोर आल्याने मैदानावरील वातावरण तापले. हा वाद चिघळण्यापूर्वी विराट कोहलीने ( Virat Kohli) धाव घेतली अन् भारतीय गोलंदाजाला मागे ओढले..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ पहिला वन डे सामना खेळण्यासाठी मैदानावर उतरला. शुभमन गिल कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी गेल्यामुळे अय्यरकडे नेतृत्वाची जबाबदारी आली. चौथ्या वन डे तही भारताने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आकिब नबीने दुसऱ्याच षटकात भारताला यश मिळवून दिले होते, परंतु रोहित शर्मा व इशान किशन यांनी सलग दोन चेंडूंवर विल यंगचे सोपे झेल टाकले. त्यामुळे गोलंदाज संतापलेला दिसला. त्याच यंगने नंतर सावध खेळ केला, तर टीम सेइफर्टने आक्रमक फटकेबाजी करून अर्धशतक पूर्ण केले. न्यूझीलंडने पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये बिनबाद ७२ धावा केल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 4th ODI Live: रोहित शर्मा, इशान किशन यांच्याकडून मोठी चूक; आकिब नबीला राग अनावर, दोन चेंडूंत नाट्यमय घडामोडी Video Viral.भारताविरुद्धच्या वन डे सामन्याच्या पहिल्या १० षटकांत ५० धावा करणारा टीम सेईफर्ट हा न्यूझीलंडचा पहिला फलंदाज आहे. यापूर्वी याच टप्प्यात भारताविरुद्ध ब्रायन यंगने ४७*(३५) धावा ही त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या जानेवारी १९९९ मध्ये वेलिंग्टन येथे झाली होती. गुरनूर ब्रारने भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली. सेइफर्टने टोलावलेला चेंडू हवेत उडाला आणि इशानने यावेळी पळत जाऊन अप्रतिम झेल टिपला. त्यानंतर विकेटचा जल्लोष करताना गुरनूर जरा जास्तच आक्रमक झाला आणि सेइफर्टच्या समोर उभा राहिला. या दोघांमध्ये यापूर्वीही वाद झाला होता, पण यावेळी तो आणखी चिघळत असल्याचे दिसताच विराटने गोलंदाजाला मागे ओढले. अम्पायरनेही त्याला ताकिद दिली. .विराट कोहलीने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे हा प्रसंग आणखी चिघळला नाही. भारत-न्यूझीलंड सामन्यातील या शाब्दिक चकमकीचा व्हिडिओ क्रिकेट चाहत्यांमध्ये व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.