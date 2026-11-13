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IND vs NZ 4th ODI Live: हायव्होल्टेज ड्रामा! गुरनूर ब्रार अन् न्यूझीलंडचा फलंदाज भिडले, विराटने गोलंदाजाला मागे खेचले नाहीतर... Video Viral

Gurnoor Brar and Tim Seifert heated exchange : IND vs NZ 4th ODI मध्ये गुरनूर ब्रार आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज टीम सेइफर्ट यांच्यात मैदानावर जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. विराट कोहलीने गुरनूरला मागे खेचत हस्तक्षेप केला.
India vs New Zealand 4th ODI

Virat Kohli Pulls Gurnoor Brar Away After Heated Exchange with New Zealand Batter; Video Goes Viral

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 4th ODI Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या वन डे सामन्यात मैदानावर हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज टीम सेइफर्ट यांच्यात ( Gurnoor Brar and Tim Seifert heated exchange) शाब्दिक चकमक झाली. दोन्ही खेळाडू एकमेकांसमोर आल्याने मैदानावरील वातावरण तापले. हा वाद चिघळण्यापूर्वी विराट कोहलीने ( Virat Kohli) धाव घेतली अन् भारतीय गोलंदाजाला मागे ओढले.

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