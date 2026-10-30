IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध चौथा T20 आज; अभिषेक शर्मा पुन्हा चर्चेत, Playing 11 मध्ये मोठे बदल होणार? कोण IN, कोण OUT; सामना कुठे पाहाल?

ऑकलंड : सलग तीन सामने जिंकलो आनंद आहे, पण समाधान नाही. भारतीय संघाला चांगल्या खेळाची आणि विजयाची लय राखत उरलेले दोन सामनेही जिंकायची इच्छा आहे, तिलक वर्मा चौथ्या टी-२० सामन्याअगोदर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा टी-२० सामना आज होत आहे.या चौथा सामन्यासाठी भारतीय संघातील खेळाडू ऑकलंडच्या ईडन पार्क मैदानावर सरावासाठी उतरला. त्यात एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि उपकर्णधार के. एल. राहुलसुद्धा होते..तिसऱ्या सामन्यात स्फोटक शतकी खेळी करणारा अभिषेक शर्मावर पुन्हा एकदा चर्चेत असणार आहे. टी-२० संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्माने सांगितले की, भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर आला आणि फक्त एक सराव सत्र करून पहिल्या सामन्याला सामोरे जात असताना जाणकारांच्या मनात शंका होती की कसे तोंड देणार. .IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .त्या वेळी प्रशिक्षक गौतम गंभीर संघाच्या बैठकीत म्हणाले की न्यूझीलंडचा दौरा मोठा आहे. भरपूर सामने आहेत. तेव्हा आपण भारत देशासाठी खेळतो आहोत हे लक्षात ठेवा. कोणतीही कारणे आपण द्यायची नाहीत. उलट हे लक्षात घ्या की जर टी-२० संघाने हे आव्हान पेलून दाखवत उत्तम खेळ केला. मालिका जिंकली, तर त्याचा मोठा परिणाम पुढील सामन्यांवर होणार आहे. एक चांगली विजयी लय भारतीय संघाला आपण टी-२० सामन्यांमधून पकडून दिली, तर मोठी प्रेरणा पुढे होणाऱ्या एकदिवसीय आणि कसोटी संघाला मिळेल. गंभीर यांचे हे म्हणणे आम्हाला पटले आणि आव्हान पेलायला आम्ही तयार झालो, असे तिलक वर्माने सांगितले..संघाने सलग तीन सामने जिंकण्यामागे काय घटना भारतीय संघात घडल्या त्याची वाच्यताही तिलक वर्माने केली. आपल्या फलंदाजीबद्दल बोलताना तो म्हणाला, भारतीय संघासाठी खेळताना दडपण असतेच. संघात मानाचे स्थान मिळवायचे असेल, तर या दडपणाला स्वीकारून सातत्यपूर्ण कामगिरी करून दाखवायचे धाडस दाखवावे लागते. विजय मिळेपर्यंत मैदानावर राहणे मी पसंत करतो. मोठे फटके मारण्याबरोबर वेगाने पळून दोन धावा काढण्याचे तंत्र मोठे काम सोपे करून जाते, असा माझा अनुभव आहे..पहिल्या तीन सामन्यांत पराभव झाल्याने यजमान संघ हादरला आहे. भारतीय फलंदाजांना रोखण्यात गोलंदाज असमर्थ ठरले आहेत. त्यातून चौथा सामना समोरच्या सीमारेषा खूप जवळ असलेल्या ईडन पार्कवर होणार असल्याने किवी गोलंदाज चिंतेत पडले आहेत. नाणेफेक जिंकली, तर पहिली गोलंदाजी करायला मिळाली, तर फायदा होईल, असे मत बेवॉन जेकब्सने बोलून दाखवले..IND vs NZ T20: यांना रोखणं अवघड... किवी कर्णधाराची बोलती बंद; श्रेयस अय्यर म्हणाला, अभिषेक-वैभवने हे कसे केले याचे मला आश्चर्य.क्षेत्ररक्षण मनापासून आवडतेफलंदाजीसह क्षेत्ररक्षण करणे मला फार आवडते. क्षेत्ररक्षण करताना झेल पकडला, तर गोलंदाजांना मदत केल्याचे समाधान मिळते आणि दोनऐवजी एक धाव दिली, तर एक धाव आपण काढल्यासारखे वाटते. जेव्हा कर्णधार हॉट स्पॉट म्हणजे मोक्याच्या जागी क्षेत्ररक्षणासाठी मला मुद्दाम उभा करतो, तेव्हा बरे वाटते, अभिमान वाटतो, असे तिलक वर्मा हसत म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.