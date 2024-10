Rohit Sharma statement after India Lost to New Zealand in 2nd Test: न्यूझीलंड संघाने पुणे कसोटीत विजय मिळवत १२ वर्षांनंतर भारताला मायदेशात कसोटी मालिकेत पराभूत करण्याचा पराक्रम केला. या कसोटीत भारतीय संघाकडून नेमकी काय चूक झाली, याबाबत सामन्यानंतर रोहित शर्माने स्पष्टीकरण दिले.

IND vs NZ: तिथं आमचं चुकलंच...! टीम इंडिया का हरली पुणे कसोटी? कर्णधार रोहित शर्माने दिलं स्पष्टीकरण