IND vs NZ : भारतीय संघाला धक्का, स्टार फलंदाजाने लंगडत मैदान सोडले; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी उद्या होणार होता रवाना, पण...

India vs New Zealand tour injury update: भारतीय संघ न्यूझईलंड दौऱ्यासाठी रवाना होण्याच्या एक दिवस आधीच संघाला धक्का बसला आहे. भारताचा आघाडीच्या फळीतील फलंदाज साई सुदर्शन ( Sai Sudharsan ) याला दुखापत झाली आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत तामिळनाडू संघाचे प्रतिनिधित्व करताना राजस्थानविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना त्याला दुखापत झाली. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी दुखापतीमुळे त्याला चालणेही अशक्य झाले होते आणि त्याला सपोर्ट स्टाफच्या मदतीने मैदानाबाहेर जावे लागले. .२४ वर्षीय साई सुदर्शन २०२६ मध्ये दुखापतीचा सामना करतोय... जानेवारीत विजय हजारे ट्रॉफीत त्याच्या बरगडीला दुखापत झाली होती आणि त्याला महिनाभार मैदानाबाहेर रहावे लागले होते. त्यानंतर पायाच्या बोटाला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला श्रीलंका दौऱ्यावरील कसोटी संघातून माघार घ्यावी लागली आणि त्याच्याजागी सर्फराज खानला संधी मिळाली. सुदर्शनच्या अनुपस्थितीत देवदत्त पडिक्कलने तिसऱ्या क्रमांकावरील स्थानावर हक्क सांगितला आणि दोन श्रीलंका दौऱ्यावर दोन शतकं झळकावली..Ranji Trophy : रवींद्र जडेजाचे खणखणीत शतक, रिंकू सिंगनेही पार केला तिहेरी आकडा; दोघांची फटकेबाजी अन् प्रतिस्पर्धी गार... .पायाच्या बोटाच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर त्याचा ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या दोन अनधिकृत कसोटीसाठीच्या भारत अ संघात समावेश केला गेला. भारत अ च्या वन डे संघातही तो होता, परंतु त्याने रणजी करंडक स्पर्धेतील तामिळनाडूच्या सामन्यातसाठी तिसऱ्या वन डेतून माघार घेतली. न्यूझीलंड दौऱ्यावरील भारत अ संघातही त्याची निवड झाली आहे. २४ ऑक्टोबर पासून तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. हाती आलेल्या अपडेट्सनुसार साईची दुखापती गंभीर नाही आणि त्याने आता शॅडो बॅटींगला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तो या मालिकेत खेळण्याची शक्यता आहे..IND vs NZ ODI Squad : रजत पाटीदार, तिलक वर्मा वन डे संघात; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताचा भन्नाट संघ; जाणून घ्या कसा असेल....India A squad For New Zealand series: यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रवीचंद्रन स्मरण, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.