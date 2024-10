New Zealand Women won 2nd ODI against India: भारतीय महिला संघाकडून न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत राधा यादवने गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज अशा तिन्ही क्षेत्रात मोलाचं योगदान दिलं. मात्र तिच्याशिवाय इतर खेळाडू त्यांची छाप सोडण्यात अपयशी ठरले.

IND vs NZ: राधा यादव लढली! बॉलिंगही केली, बॅटिंगही केली, पण टीम इंडिया हरली; न्यूझीलंडची मालिकेत बरोबरी