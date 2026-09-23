IND vs NZ T20I Squad: भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी संघ जाहीर; अष्टपैलू खेळाडूची माघार, १५ जणांची तगडी टीम

New Zealand T20I squad announced for India series: भारत-न्यूझीलंड यांच्यात पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका २३ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी जपानमध्ये दाखल झाला आहे. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध हा संघ खेळेल आणि त्यानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. या मालिकेसाठी यजमानांनी आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे, परंतु त्यांना स्टार अष्टपैलू खेळाडूसह मैदानावर उतरावे लागणार आहे..न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू रचीन रविंद्र ( Rachin Ravindra) याला दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकावे लागले आहे. ब्लॅक कॅप्सनी बुधवारी त्यांचा ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला. रचीनला प्रमोशनल शूट दरम्यान खांद्याला दुखापत झाली आणि त्यामुळे त्याला ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकावे लागले. भारताविरुद्धच्या वन डे मालिकेत त्याचे खेळणे, हे पूर्णपणे तंदुरुस्तीवर अवलंबून आहे. रचीनला पूर्णपणे बरा होण्यासाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी लागेल आणि वन डे मालिका ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे..विचित्रच! जाहिरातीचं शूटींग अन् खांदा निखळला; स्टार खेळाडू IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेला मुकणार, वाढली डोकेदुखी.NEW ZEALAND T20I SQUAD AGAINST INDIA: मिचेल सँटनर, फिन अॅलन, मिचेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, ल्युकी फर्ग्युसन, झॅक फॉल्कस, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेकब्स, कायले जेमिन्सन, अॅडम मिलने, डॅरील मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टीम सेइफर्ट, नॅथन स्मिथ .भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६ट्वेंटी-२० मालिका२२ ऑक्टोबर - पहिला ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२४ ऑक्टोबर - दुसरा ट्वेंटी-२० सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - दु. १२.३० वा.)२७ ऑक्टोबर - तिसरा ट्वेंटी-२० सामना, वेलिंग्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)३० ऑक्टोबर - चौथा ट्वेंटी-२० सामना, ऑकलंड (वेळ - दु. १२.३० वा.)१ नोव्हेंबर - पाचवा ट्वेंटी-२० सामना, हॅमिल्टन (वेळ - दु. १२.३० वा.)वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौंगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)कसोटी मालिका१९ ते २३ नोव्हेंबर - पहिला कसोटी सामना, वेलिंग्टन (वेळ - पहाटे ३.३० वा)२७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर - दुसरा कसोटी सामना, ख्राईस्टचर्च (वेळ - पहाटे ३.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.