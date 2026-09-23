Cricket

IND vs NZ T20I Squad: भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी संघ जाहीर; अष्टपैलू खेळाडूची माघार, १५ जणांची तगडी टीम

India vs New Zealand five-match T20I series 2026: भारताविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडने आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे.
New Zealand T20I squad announced for India series

New Zealand T20I squad announced for India series

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

New Zealand T20I squad announced for India series: भारत-न्यूझीलंड यांच्यात पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका २३ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली सध्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी जपानमध्ये दाखल झाला आहे. त्यानंतर वेस्ट इंडिजविरुद्ध हा संघ खेळेल आणि त्यानंतर न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. या मालिकेसाठी यजमानांनी आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे, परंतु त्यांना स्टार अष्टपैलू खेळाडूसह मैदानावर उतरावे लागणार आहे.

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