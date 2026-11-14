Why was Kuldeep Yadav released from India's Test squad? भारताच्या कसोटी संघात अचानक बदल करण्यात आला आहे. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतून कुलदीप यादवला बाहेर केले गेले आहे. बीसीसीआयने शनिवारी हा निर्णय जाहीर करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. कुलदीपच्या जागी संघात वन डे मालिकेत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या गुरनूर ब्रारचा ( Gurnoor Brar) समावेश केला गेला आहे. दरम्यान, यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत वेलिंग्टनमध्ये कसोटी संघाच्या सदस्यांमध्ये सामील झाला आहे..गुरनूर आता कसोटी संघाच्या सदस्यांसोबत सामील होईल आणि पाचव्या वन डे सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. अंतिम वन डे सामन्यासाठी त्याच्या जागी कोणताही बदली खेळाडू नसेल. गुरनूरने वन डे मालिकेतील तीन सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या आहेत. कुलदीप यादवला रिलीज का केले गेले, याचे स्पष्टिकरण बीसीसीआयने दिलेले नाही. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 5th ODI: आता 'बेस्ट प्लेअर' उतरावाच लागणार! भारताच्या Playing XI मध्ये बदल होणार, कुलदीप यादव OUT?.भारताचा सुधारित कसोटी संघ: शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसीद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार.पाचव्या वन डे सामन्यासाठी भारताचा सुधारित वनडे संघ: श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकीब नबी, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्रा, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव. .New Zealand Test squad v India - टॉम लॅथम ( कर्णधार), टॉम ब्लंडल, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट हेन्री, कायले जेमिन्सन, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचीन रवींद्र, मिचेल सँटनर, नॅथन स्मिथ, ब्लेअर टिकनर, विल यंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.