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India Test Squad vs NZ: भारताच्या कसोटी संघात महत्त्वाचा बदल! कुलदीप यादव OUT, वन डे गाजवणारा गोलंदाज IN; पण, नेमकं काय घडलं?

India Test squad changes ahead of New Zealand series 2026: भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावरील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. अनुभवी फिरकीपटू कुलदीप यादवला संघातून मुक्त करण्यात आले आहे.
Gurnoor Brar added to India’s Test squad; Kuldeep Yadav released

Gurnoor Brar added to India’s Test squad; Kuldeep Yadav released

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why was Kuldeep Yadav released from India's Test squad? भारताच्या कसोटी संघात अचानक बदल करण्यात आला आहे. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतून कुलदीप यादवला बाहेर केले गेले आहे. बीसीसीआयने शनिवारी हा निर्णय जाहीर करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. कुलदीपच्या जागी संघात वन डे मालिकेत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या गुरनूर ब्रारचा ( Gurnoor Brar) समावेश केला गेला आहे. दरम्यान, यष्टीरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत वेलिंग्टनमध्ये कसोटी संघाच्या सदस्यांमध्ये सामील झाला आहे.

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