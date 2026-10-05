VIRAT ROHIT NEXT MATCH: ३ वनडे झाले, आता थेट ५ सामन्यांचा धडाका! विराट कोहली-रोहित शर्मा पुन्हा कधी दिसणार? तारीख अन् ठिकाण आलं समोर

WHEN WILL VIRAT ROHIT PLAY NEXT MATCH: नुकत्याच ३ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज मालिकेत भारतीय संघाने २-१ च्या फरकाने मालिका आपल्या खिशात घातली. मात्र, एकदिवसीय मालिकेत भारताचे दोन्ही दिग्गज खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी चांगली कामगिरी केली असून चाहत्यांना जल्लोष करण्याची संधी दिली. परंतु आता ही जोडी नेमकी कधी मैदानावर पुन्हा पाहायला मिळेल, याची उत्सुकता संपूर्ण क्रिकेट चाहत्यांना नक्कीच असेल. आणि याची तारीख देखील समोर आली आहे की विराट-रोहितची जोडी पुन्हा कधी मैदानावर खेळताना दिसणार आहे, जाणून घेऊया..एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाची कामगिरी उत्तम ठरली. भारताने सुरुवातीचे दोन्ही सामने आपल्या नावावर करत मालिका देखील खिशात घातली. परंतु अंतिम सामन्यात भारताला पराभवाला सामोरे जावे लागले. ५ विकेट्सने भारताला वेस्ट इंडिजने हरवून शेवटचा सामना आपल्या नावावर करत क्लीन स्वीप होण्यापासून वाचवलं..Virat Kohli Records: विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; जगात असा पराक्रम कुणी केला नव्हता, गावस्करांच्या विक्रमाशीही बरोबरी.भारताला आता पुढील वनडे मालिका न्यूझीलंड दौऱ्यावर खेळायची आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तिन्ही फॉरमॅटची मालिका आयोजित करण्यात आली आहे. दोन्ही संघ २२ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भिडतील. त्यानंतर पाच सामन्यांची वनडे मालिका होणार आहे. विराट आणि रोहित १ नोव्हेंबरपासून भारतीय जर्सीत पुन्हा मैदानावर दिसणार आहेत, कारण याच दिवशीपासून वनडे मालिका सुरू होणार आहे..विराटने याआधी न्यूझीलंडच्या भूमीवर फेब्रुवारी २०२० मध्ये वनडे मालिका खेळली होती. त्यावेळी त्याच्या बॅटमधून ५१, १५ आणि ९ धावांच्या खेळी पाहायला मिळाल्या होत्या. तर रोहितने न्यूझीलंडमध्ये याआधी जानेवारी २०१९ मध्ये वनडे मालिका खेळली होती. रोहितने पाच सामन्यांच्या या मालिकेत ११, ८७, ६२, ७ आणि २ धावांची कामगिरी केली होती..वनडे मालिकेतील सामने कधी-कुठे खेळवले जाणार?भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यावर वनडे मालिकेतील पहिला सामना १ नोव्हेंबर रोजी ऑकलंडच्या मैदानावर खेळायचा आहे. दोन्ही संघ दुसऱ्या वनडेत वेलिंग्टनच्या मैदानावर भिडतील. हा सामना ७ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. तिसरा सामना हॅमिल्टनमध्ये १० नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. .Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.मालिकेतील शेवटचे दोन्ही वनडे सामने माउंट माउंगानुईच्या मैदानावर होणार आहेत. चौथा वनडे सामना १३ नोव्हेंबर रोजी, तर पाचवा आणि अंतिम सामना १५ नोव्हेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. वनडे मालिका संपल्यानंतर भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध १९ नोव्हेंबरपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.