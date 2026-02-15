IND vs PAK : भारताने पाकड्यांना पराभवाचे पाणी पाजले! ८ विकेट्स अन् ५९ चेंडू राखून मिळवला विजय, सेमीच्या दिशेने वाटचाल

Asia Cup Rising Stars women cricket latest update Marathi : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज दोन ब्लॉकबस्टर सामने होणार आहेत आणि त्यातल्या पहिल्या लढतीत भारताने बाजी मारली आहे. सायंकाळी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील लढतीतही सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ बाजी मारेल, असा चाहत्यांना विश्वास आहे. आशियाई रायझिंग स्टार्स महिला क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय संघाने दणदणीत विजयाची नोंद केली. भारतीय महिलांनी ८ विकेट्स व ५९ चेंडू राखून पाकिस्तानला पराभूत करताना उपांत्य फेरीच्या आशा जीवंत ठेवल्या आहेत..भारतीय गोलंदाजांनी सुरेख मारा करताना पाकिस्तानला १८.५ षटकांत ९३ धावांवर गुंडाळले. सैमा ठाकोर ( २-१४), राधा यादव ( २-११) व प्रेमा रावत ( २-१६) यांनी चांगला मारा केला. जिंतिमनी कलिता व मिन्नू मणी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. पाकिस्तानकडून शवाल जुल्फिकारने सर्वाधिक २३ धावा केल्या, त्यानंतर गुल रुख ( २१) व अनोषा नासिर ( १७) यांनी चांगली खेळी केली..T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?.लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सलामीवीर हुमैरा काझी गोल्डन डकवर बाद झाली. दिनेश वृंदा आणि अनुष्का शर्मा यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७९ धावा जोडल्या. अनुष्का २६ चेंडूंत २४ धावांवर बाद झाला. पण, दिनेश व तेजल हसबनिस मैदानावर उभ्या राहिल्या. दिनेशने २९ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने ५५ धावांनी नाबाद खेळी केली. तेजलने ५ चेंडूंत नाबाद १२ धावा करूनस संघाला १०.१ षटकांत २ बाद ९७ धावा करून विजय मिळवून दिला..Women's Asia Cup Rising Stars Points tableभारताने या विजयासह अ गटात गुणाचे खाते उघडले. पहिल्या लढतीत त्यांना यूएईकडून पराभव पत्करावा लागला होता. यूएई ४ गुणांसह तालिकेत अव्वल आहेत. भारतीय संघ १.८३० नेट रन रेटसह पाकिस्तानच्या ( २ गुण व -१.०१२ नेट रन रेट) पुढे आहेत. भारताचा तिसरा सामना नेपाळविरुद्ध आहे आणि तो जिंकून ते उपांत्य फेरीत प्रवेश करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.