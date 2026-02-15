Cricket

IND vs PAK : भारताने पाकड्यांना पराभवाचे पाणी पाजले! ८ विकेट्स अन् ५९ चेंडू राखून मिळवला विजय, सेमीच्या दिशेने वाटचाल

IND vs PAK women Asia Cup semi final: भारत अ महिला संघाने आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत पाकिस्तान अ महिला संघावर दणदणीत विजय मिळवत उपांत्य फेरीकडे भक्कम पाऊल टाकले.
India A Women register a commanding 8-wicket win with 59 balls remaining against Pakistan A Women in Asia Cup Rising Stars

India A Women register a commanding 8-wicket win with 59 balls remaining against Pakistan A Women in Asia Cup Rising Stars

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Asia Cup Rising Stars women cricket latest update Marathi : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज दोन ब्लॉकबस्टर सामने होणार आहेत आणि त्यातल्या पहिल्या लढतीत भारताने बाजी मारली आहे. सायंकाळी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील लढतीतही सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ बाजी मारेल, असा चाहत्यांना विश्वास आहे. आशियाई रायझिंग स्टार्स महिला क्रिकेट स्पर्धेत भारतीय संघाने दणदणीत विजयाची नोंद केली. भारतीय महिलांनी ८ विकेट्स व ५९ चेंडू राखून पाकिस्तानला पराभूत करताना उपांत्य फेरीच्या आशा जीवंत ठेवल्या आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Womens Cricket Team
womens cricket
Womens Cricketer
India vs Pakistan
Asia Cup

Related Stories

No stories found.