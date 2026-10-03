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IND vs PAK Final: भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली! वैभव सूर्यवंशीसह ‘या’ खेळाडूंना Playing XI मध्ये संधी; पण पाकच्या कॅप्टनसोबत हात मिळवला का?

INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES 2026 FINAL TOSS PLAYING XI: IND vs PAK Final मध्ये भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आहेत. एशियन गेम्स २०२६च्या गोल्ड मेडल सामन्यात भारताची Playing XI आणि टॉसशी संबंधित अपडेट जाणून घ्या.
IND vs PAK Final

IND vs PAK Final

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES 2026 FINAL TOSS PLAYING XI: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एशियन गेम्स २०२६मधील पुरुष क्रिकेटचा फायनल सामना सुरू होत आहे. या सामन्याआधी झालेल्या टॉसमध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने बाजी मारली आहे.

टॉस जिंकल्यानंतर अय्यरने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ सुरुवातीला गोलंदाजी करताना दिसेल.

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