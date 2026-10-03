IND vs PAK Final: भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली! वैभव सूर्यवंशीसह ‘या’ खेळाडूंना Playing XI मध्ये संधी; पण पाकच्या कॅप्टनसोबत हात मिळवला का?

INDIA VS PAKISTAN ASIAN GAMES 2026 FINAL TOSS PLAYING XI: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एशियन गेम्स २०२६मधील पुरुष क्रिकेटचा फायनल सामना सुरू होत आहे. या सामन्याआधी झालेल्या टॉसमध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने बाजी मारली आहे. टॉस जिंकल्यानंतर अय्यरने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ सुरुवातीला गोलंदाजी करताना दिसेल..भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात विजय मिळवणाऱ्या संघाच्या नावावर गोल्ड मेडल होणार आहे. भारताचा संघ या स्पर्धेतील आपलं सलग दुसरं गोल्ड मेडल जिंकण्यासाठी मैदानात उतरला आहे..टॉसच्या वेळी श्रेयस अय्यर आणि पाकिस्तानचा कर्णधार साहिबजादा फरहान मैदानावर आले होते. मात्र, टॉसनंतर दोन्ही कर्णधारांनी एकमेकांसोबत हात मिळवला नाही. त्यामुळे या गोष्टीचीही चर्चा होत आहे..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.गोल्ड मेडलचा सामना कुठे होणार?भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना जपानमधील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये होणार आहे. सामना सकाळी १० वाजता सुरू होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हटलं की चाहत्यांची उत्सुकता नेहमीच वाढलेली असते. त्यातच आता गोल्ड मेडलसाठी दोन्ही संघ आमनेसामने असल्याने या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..भारताची Playing XIअभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवि बिश्नोई आणि जसप्रीत बुमराह..पाकिस्तानची Playing XIसाहिबजादा फरहान (कर्णधार), सैम अयुब, उस्मान खान (यष्टीरक्षक), हसन नवाज, अब्दुल समद, माझ सदाकत, अराफत मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम ज्युनिअर, अबरार अहमद आणि सुफियान मुकीम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.