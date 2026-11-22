What Exactly Happened Between Harshit Rana and Shamil Hussain?: दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले भारत अ संघ आणि पाकिस्तान अ संघ यांच्यात आज आशिया कप रायझिंग स्टार्स क्रिकेट स्पर्धेत सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही..पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी पहिल्या सहा षटकांतच ६० हून अधिक धावा करत संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली. मात्र, भारतीय कर्णधार तिलक वर्माने गोलंदाजीत बदल करत आयुष बडोनीकडे चेंडू सोपवला. बडोनीनेही आपल्या पहिल्याच षटकात पाकिस्तानचा सलामीवीर शामील हुसैनला बाद करत भारतीय संघाला पहिले यश मिळवून दिले..IND A vs PAK A: पाकिस्तानला हरवताच भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट पक्कं होणार? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण.मात्र, या सामन्यात केवळ विकेट्सच नाही, तर मैदानावर मोठा राडाही पाहायला मिळाला. भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आणि पाकिस्तानच्या फलंदाजांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. सुरुवातीला पाकिस्तानचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजांवर वरचढ ठरत असताना हर्षितने आक्रमक भूमिका घेतली . त्याने पाकिस्तानी फलंदाजांना जवळून बाऊन्सर टाकत दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. याचदरम्यान हर्षित आणि पाकिस्तानी फलंदाजांमध्ये वादावादी झाली. विशेष म्हणजे, या वादानंतर हर्षितने विकेट घेत आक्रमक सेलिब्रेशन करत पाकिस्तानी फलंदाजाला तंबूत माघारी पाठवल. .नेमकं मैदानावर काय घडलं?पाकिस्तानकडून सलामीवीर शामील हुसैन आणि माज सदाकत फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले होते. दोघांनीही सुरुवातीपासून भारतीय गोलंदाजांवर आक्रमण केले. विशेषत हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर शामील हुसैनने चौकार आणि षटकार लगावत धावांचा वेग वाढवला. त्यामुळे भारतीय गोलंदाजांवर दबाव निर्माण झाला. पाकिस्तानने अवघ्या पाच षटकांत ५० धावांचा टप्पा पार केला होता..यानंतर हर्षित राणाने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याने पाकिस्तानी फलंदाजांना बाऊन्सर टाकण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक चेंडूनंतर हर्षित आणि फलंदाजांमध्ये काही ना काही शाब्दिक देवाणघेवाण होत होती. सातव्या षटकात पाकिस्तानची धावसंख्या बिनबाद ६५ असताना हा वाद अधिकच वाढला. हर्षित आणि शामील हुसैन यांच्यात मैदानावर जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली..पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केल्यानंतर भारतीय कर्णधार तिलक वर्माने गोलंदाजीत बदल केला. त्याने आयुष बडोनीकडे चेंडू सोपवला. बडोनीनेही कर्णधाराचा विश्वास सार्थ ठरवला. त्याने आपल्या पहिल्याच षटकात शामील हुसैनला ३३ धावांवर बाद केले. विशेष म्हणजे, शामीलचा झेल हर्षित राणानेच पकडला. त्यामुळे भारताला पहिली विकेट मिळाली आणि पाकिस्तानच्या सलामीच्या जोडीची भागीदारीही संपुष्टात आली..IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.शामील हुसैन बाद झाल्यानंतरही हर्षित राणा आक्रमक पवित्र्यातच होता. त्याने नवव्या षटकात पाकिस्तानचा फलंदाज रोहेल नझीर याला शून्यावर पायचीत बाद केले. विकेट मिळवल्यानंतर हर्षितने अत्यंत आक्रमक अंदाजात सेलिब्रेशन केले. त्याने रोहेल नझीरला सेंड-ऑफ दिला. त्यामुळे मैदानावरील वातावरण आणखी तापले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या सामन्यात सुरुवातीपासूनच आक्रमकता पाहायला मिळत असून, हर्षित राणाच्या या कृतीची चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.