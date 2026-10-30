IND vs PAK: भारत पाकिस्तान सामना आज; किती वाजता सुरू होणार? कुठे पाहता येणार LIVE?

INDIA VS PAKISTAN LIVE STREAMING DETAILS: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणताही सामना असला, तरी हा सामना महत्त्वाचाच असतो. अशीच मेजवानी क्रिकेट चाहत्यांना ३० ऑक्टोबर रोजी पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चौथा सामना खेळवला जाणार आहे, तर दुसरीकडे भारत आणि पाकिस्तानचे संघ आमनेसामने असणार आहेत. या सामन्यात भारतीय संघाचं नेतृत्व क्रुणाल पंड्या करणार आहे. विशेष म्हणजे, हा सामना हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस स्पर्धेचा असणार आहे..IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.९० च्या दशकातील क्रिकेट चाहत्यांना ही स्पर्धा नक्कीच माहिती असेल. ही स्पर्धा १९९३ मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर काही वर्षे ही स्पर्धा नियमितपणे खेळवण्यात आली. मात्र, फ्रँचायझीवर आधारित टी-२० लीग सुरू झाल्यानंतर या स्पर्धेचं आयोजन थांबलं. २०१७ मध्ये एक स्पर्धा झाल्यानंतर २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस स्पर्धेला सुरुवात झाली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात एका संघात सहा खेळाडू असतात आणि प्रत्येक डावात सहा षटकांचा खेळ होतो. भारतीय संघ या स्पर्धेची सुरुवात आज पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याने करणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचं नेतृत्व क्रुणाल पंड्या करणार आहे. अशा वेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना नेमका कुठे पाहता येणार आहे आणि कधी सुरू होणार आहे, हे जाणून घेऊया..INDIA SQUAD UPDATE : भारतीय संघात बदल... प्रमुख गोलंदाजाची माघार; अचानक झालेल्या बदलाने समीकरण बिघडले, अपडेट्स टीमची घोषणा.भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस स्पर्धेतील सामना शुक्रवार म्हणजेच ३० ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना हॉन्ग कॉन्गमधील मोंग कोक येथील मिशन रोड मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी ११.४५ वाजता सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी या सामन्याचा नाणेफेक साधारण १५ ते २० मिनिटे आधी होऊ शकतो..हा सामना तुम्हाला पाहायचा असेल, तर भारतात या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर होणार असल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, या सामन्याचं लाइव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोड (FanCode) अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येणार आहे.भारतीय संघ क्रुणाल पंड्या (कर्णधार), नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी (यष्टीरक्षक), शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया आणि टी. नटराजन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.