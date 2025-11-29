IND vs SA 1st ODI : फिटनेस अन् कामगिरीवर लक्ष दे! रोहित शर्माला BCCI च्या सूचना; २०२७ वर्ल्ड कपबाबत...

BCCI told Rohit Sharma not to react about his future: रोहित शर्मा व विराट कोहली ही अनुभवी जोडी फक्त वन डे क्रिकेट खेळतेय आणि त्यामुळे त्यांना विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळ मिळतोय. त्यात या दोघांच्या २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. ही दोघं आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत. या मालिकेतील कामगिरी त्यांच्या भविष्याची वाटचाल ठरवरणारी असेल, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. अशातच BCCI ने माजी कर्णधार रोहितला काही सूचना केल्या आहेत. रोहितने यापूर्वी अनेकदा त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, आता बीसीसीआयने त्याला त्याबाबत बोलण्याचे टाळायला सांगितले आहे..बीसीसीआयने रोहितला त्याच्या फिटनेस आणि कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचवेळी भविष्याबाबतच्या कोणत्याच अफवांवर भाष्य करण्यास मनाई केली आहे. रोहितने जून २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. तो सध्या वन डे क्रिकेटच खेळतोय. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील वन डे मालिकेनंतर त्याच्या भविष्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या, परंतु त्याने मालिकेत एक शतक व एक अर्धशतक झळकावून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाचा मान पटकावला. त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चा तिथेच विरल्या. .Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?.भारताकडून वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये रोहित तिसऱ्या क्रमांकावर येतो आणि तो आता आफ्रिकेविरुद्धची मालिका गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हाती आलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयने रोहितला त्याच्या फिटनेस व कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. भविष्याबाबतच्या चर्चांवर कोणतंही भाष्य करण्याचा मोह आवरण्यासही सांगितला आहे. .बीसीसीआयला रोहितकडून आक्रमक फलंदाजीची अपेक्षा आहे. सूत्रांनी TOI ला सांगितले की, आघाडीच्या फळीत रोहितकडून आम्हाला निर्भीड फलंदाजीची अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियातील परिस्थिती आव्हानात्मक होती, परंतु तो तिथे कोषात गेलेला दिसला. तो कोणताच धोका पत्करू इच्छित नव्हता. युवा खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल अशी खेळी रोहित व विराटकडून अपेक्षित आहे. .IND vs SA 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडचे टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये पुनरागमन; KL Rahul ने केलं कन्फर्म, कसा असेल संघ? .या मालिकेनंतर बीसीसीआय रोहित व विराट यांच्या भविष्याबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलवणार असल्याची चर्चा आहे. या दोघांना त्यांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता देण्यासाठीचे हे पाऊल असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.