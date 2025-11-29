Cricket

IND vs SA 1st ODI : फिटनेस अन् कामगिरीवर लक्ष दे! रोहित शर्माला BCCI च्या सूचना; २०२७ वर्ल्ड कपबाबत...

Rohit Sharma under BCCI scanner: पहिल्या वन डे सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर रोहित शर्माबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार BCCI ने रोहितला स्पष्टपणे फिटनेस आणि कामगिरीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे.
BCCI told Rohit Sharma not to react about his future: रोहित शर्मा व विराट कोहली ही अनुभवी जोडी फक्त वन डे क्रिकेट खेळतेय आणि त्यामुळे त्यांना विश्रांतीसाठी पुरेसा वेळ मिळतोय. त्यात या दोघांच्या २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. ही दोघं आता ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर उद्यापासून सुरू होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत. या मालिकेतील कामगिरी त्यांच्या भविष्याची वाटचाल ठरवरणारी असेल, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. अशातच BCCI ने माजी कर्णधार रोहितला काही सूचना केल्या आहेत. रोहितने यापूर्वी अनेकदा त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, आता बीसीसीआयने त्याला त्याबाबत बोलण्याचे टाळायला सांगितले आहे.

