IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार

India vs South Africa 1st ODI : पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी रोहित शर्माच्या नावावर दोन भव्य विक्रमांची दारं ठोठावत आहेत. आगामी मालिकेत रोहित सर्वाधिक वन डे सिक्सच्या बाबतीत शाहिद आफ्रिदीचा सर्वकालीन विक्रम मोडू शकतो.
Rohit Sharma during practice session ahead of IND vs SA 1st ODI

Rohit Sharma during practice session ahead of IND vs SA 1st ODI

Swadesh Ghanekar
Rohit Sharma eyes two world records: भारताचा माजी कर्णधार आणि सलामीवीर रोहित शर्मा याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड खुणावत आहेत. रोहित हे विश्वविक्रम रचून त्याचं नाव क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून जाईल. या मालिकेत रोहितला वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे.

