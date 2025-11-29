IND vs SA 1st ODI: रोहित शर्माला खुणावतायेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! शाहिद आफ्रिदीची मक्तेदारी मोडून काढणार; वन डे मालिका गाजवणार

Rohit Sharma eyes two world records: भारताचा माजी कर्णधार आणि सलामीवीर रोहित शर्मा याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड खुणावत आहेत. रोहित हे विश्वविक्रम रचून त्याचं नाव क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून जाईल. या मालिकेत रोहितला वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे..याशिवाय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६५० षटकारांचा विक्रमही रोहितला करता येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ६४२ षटकारांचा विक्रम रोहितच्याच नावावर आहे, परंतु त्याला ६५० षटकारांचा टप्पा गाठणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावण्याची संधी आहे. या यादीत वेस्ट इंडिजचा माजी खेळाडू ख्रिस गेल ५५३ षटकारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..रोहितचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम तुटणे अवघड आहे. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत ८ उत्तुंग फटके मारून तो ६५० आंतरराष्ट्रीय षटकारांचा टप्पा गाठू शकतो. याशिवाय वन डे क्रिकेटमध्ये शाहिद आफ्रिदीचा ३५१ षटकारांचा विक्रमही तो मोडू शकतो. सध्या रोहितच्या नावावर ३४९ षटकार आहेत आणि त्याला वन डे मालिकेत फक्त तीन उत्तुंग फटके खेचायचे आहेत. .IND vs SA 1st ODI : फिटनेस अन् कामगिरीवर लक्ष दे! रोहित शर्माला BCCI च्या सूचना; २०२७ वर्ल्ड कपबाबत....वन डे क्रिकेटमधील षटकारवीरशाहिद आफ्रिदी - ३५१ ( ३६९ डाव)रोहित शर्मा - ३४९ ( २६८ डाव)ख्रिस गेल - ३३१ ( २९४ डाव)सनथ जयसूर्या - २७० ( ४३३ डाव)महेंद्रसिंग धोनी - २२९ ( २९७ डाव).आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकाररोहित शर्मा - ६४२ ( ५३५ डाव)ख्रिस गेल - ५५३ ( ५५१ डाव)शाहिद आफ्रिदी - ४७६ ( ५०८ डाव)ब्रँडन मॅक्युलम - ३९८ ( ४७४ डाव)जॉश बटलर - ३८७ ( ४०१ डाव).IND vs SA 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडचे टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये पुनरागमन; KL Rahul ने केलं कन्फर्म, कसा असेल संघ? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.