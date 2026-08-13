IND vs SL 1st Test: देवदत्त पडिक्कल IN, सर्फराज खान OUT! गंभीरने खेळपट्टी पाहिली अन् Playing XI ठरली; जाणून घ्या संभाव्य संघ

India playing XI after Galle pitch inspection: भारतीय संघाने गॉल कसोटी सामन्यापूर्वी कसून सराव केला आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, कर्णधार शुभमन गिल आणि निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी गॉल कसोटीसाठी तयार केलेल्या खेळपट्टीची वारंवार पाहणी केली आहे. ही खेळपट्टी फिरकीला पोषक असेल यात शंका नाही आणि त्यामुळे भारतीय फलंदाजांची कसोटी लागेल हे निश्चित आहे. त्यामुळे संघ व्यवस्थापनाला नीट विचार करून प्लेइंग इलेव्हन निवडावी लागणार आहे..IND vs SL मालिकेला सुरूवात होण्यापूर्वी भारताला दुखापतींचा फटका बसला आहे. प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्यासह मधल्या फळीतील फलंदाज साई सुदर्शन यानेही मालिकेतून माघार घेतली आहे. त्यात वॉशिंग्टन सुंदरही या मालिकेला मुकण्याचे संकेत मिळाले आहेत. जसप्रीतच्या जागी अकिब नबी आणि सुदर्शनच्या जागी सर्फराज खान यांची निवड केली गेली आहे. पण, या दोघांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..IND vs SL 1st Test: गौतम गंभीरने खेळपट्टीची पाहणी केली, पाठ वळताच क्युरेटरने 'खेळी' खेळली; कॅप्टन, कोचने एकवटले... माईंड गेम.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये भारताकडून शेवटचा कसोटी सामना खेळणारा देवदत्त पडिक्कल अंतिम ११ मध्ये आपले स्थान पक्के करेल. त्याने श्रीलंका एकादश संघाविरुद्धच्या तीन दिवसीय सराव सामन्यात शतक झळकावून तिसऱ्या क्रमांकावर आपला दावा सांगितला आहे. सर्फराजने संघात संधी मिळवली असली तरी संघातील सहाव्या क्रमांकाच्या जागेसाठी त्याच्यासमोर ध्रुव जुरेलचे आव्हान आहे. कर्णधार शुभमन गिल या क्रमांकासाठी ध्रुवला संधी देण्याची दाट शक्यता आहे..रिषभ पंत हा संघातील प्रमुख यष्टिरक्षक-फलंदाज असेल. रवींद्र जडेजाचेही संघात बऱ्याच कालावधीनंतर पुनरागमन होईल. मानव सुथार, ज्याने अफगाणिस्ताविरुद्धच्या कसोटीत मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकला होता, त्याचे स्थान निश्चित आहे. या परिस्थितीत साराशं जैनला पदार्पणाची संधी मिळणे अवघड आहे, कारण कुलदीप यादव हा तिसरा फिरकीपटू संघात असेल. गुरनूर ब्रार आणि नबी यांनाही पदार्पणासाठी वाट पाहावी लागेल. मोहम्मद सिराज व प्रसिद्ध कृष्णा हे जलदगती माऱ्याची जबाबदारी सांभाळतील..IND vs SL: शुभमन गिल-रिषभ पंत श्रीलंकेत धुमाकूळ घालणार? WTC मध्ये आजपर्यंत कोणालाही न जमलेला पराक्रम करण्याची संधी.India Likely XI For 1st Test vs Sri Lanka: यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.