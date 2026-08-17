IND vs SL 1st Test: गंभीरने त्याला राखून ठेवलं, चेंडू जुना होताच गोलंदाजीला आणलं! १४६ धावांची भागीदारी तोडली; कोण आहे तो?

Niroshan Dickwella Sonal Dinusha 146 run partnership Galle Test : भारत-श्रीलंका पहिल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात यजमानांनी एकही विकेट न गमावता भारताला सडेतोड उत्तर दिले. ४६२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा निम्मा संघ ९० धावांवर माघारी पाठवून भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यावर पकड घेतली होती. पण, निरोशान डिकवेला व सोनल दिनुषा ही जोडी शड्डू ठोकून उभी राहिली. गोलंदाजीत बदल करूनही हे फलंदाज भारताला दाद देत नव्हते, अशा वेळी गौतम गंभीरने ( Gautam Gambhir) राखून ठेवलेला गोलंदाज पुन्हा आणला. शुभमन गिलने जुना चेंडू त्याच्या हाती दिला आणि त्याने १४६ धावांची ही भागीदारी तोडून भारताला मोठे यश मिळवून दिले..मानव सुथारच्या दोन अन् मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव व रवींद्र जडेजा यांच्या प्रत्येकी एका विकेटने श्रीलंकेचे कंबरडे मोडले होते. पण, डिकवेला व दिनुषा यांनी दमदार खेळ केला. १०० च्या आत पाच विकेट्स गमावल्यानंतर सहाव्या विकेट्ससाठी भारताविरुद्ध शतकी भागीदारी करणारी ही दुसरी श्रीलंकन जोडी ठरली. २०१५ मध्ये असा पराक्रम झाला होता. दुसऱ्या सत्रात भारताला एकही गडी बाद करता आला नाही आणि डिकवेला व दिनुषा यांनी २९ षटकांत प्रति षटक चार धावांच्या सरासरीने ११६ धावा केल्या..IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेचा पलटवार, भारताचे गोलंदाज झाले गार! २०१५ मध्ये जे घडलं होतं, तसंच होण्याची भीती; गौतम गंभीरला आठवलं तेव्हा नेमकं काय झालेलं.... पहिल्या सत्रात ९० धावांत पाच गडी गमावल्याने ते मोठ्या अडचणीत सापडले होते आणि भारताला फॉलो-ऑन देण्याची संधी मिळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. पण डिकवेला आणि दिनुषा यांनी नाबाद १२४ धावांची भागीदारी करून तो धोका टाळला आहे. भारतीय गोलंदाजांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण या दोन फलंदाजांनी सावधगिरी आणि आक्रमकता यांचा मेळ साधत प्रतिहल्ला केला. हे दोन्ही खेळाडू शतकाच्या जवळ पोहोचले होते. श्रीलंकेला फॉलोऑन टाळण्यासाठी २४८ धावा करायच्या होत्या आणि या दोघांनी तिथपर्यंत संघाला पोहोचवले..पण, १२ षटकांत काही खास मारा करू न शकलेल्या प्रसिद्ध कृष्णाने पुनरागमन करत विकेट मिळवून दिली. त्याने जुन्या चेंडूवर कमाल दाखवताना डिकवेलाचा यष्टिरक्षक रिषभ पंतकरवी झेलबाद केले. डिकवेला ११५ चेंडूंत ७ चौकारांसह ८० धावांवर माघारी परतला आणि दिनुषासह त्याची १४६ धावांची भागीदारी तुटली. डिकवेलाची कसोटी शतकाची प्रतीक्षा कायम राहिली. चेंडू खूपच पुढे आलेला होता आणि यष्टींवरून ऑफ स्टंपच्या बाहेर आतल्या बाजूला वळत होता. डिकवेलाने यावर अनिश्चितपणे फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडूची कड लागून तो पंतकडे गेला, ज्याने तो स्वीकारला..IND vs SL 1st Test: What a Catch! शुभमन गिलचा श्रीलंकेला स्तब्ध करणारा झेल, भारताच्या फिरकीसमोर यजमान फेल! Video Viral.कसोटीत ५०+ हून धावा करूनही शतकापासून वंचित राहिलेले खेळाडू२३ - निरोशान डिकवेला ( सर्वोत्तम ९६ धावा )१६ - चेतन चौहान ( सर्वोत्तम ९७ धावा )१३ - केन मॅकाय ( सर्वोत्तम ८९ धावा)१३ - मिचेल स्टार्क ( सर्वोत्तम ९९ धावा)१२ - शेन वॉर्न ( सर्वोत्तम ९९ धावा)कसोटीत एकही शतक न करता सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये शेन वॉर्न ( ३१५४) याच्यानंतर डिकवेला ( २८३७) हा दुसऱ्या क्रमांकावर येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.