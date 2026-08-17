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IND vs SL 1st Test: गंभीरने त्याला राखून ठेवलं, चेंडू जुना होताच गोलंदाजीला आणलं! १४६ धावांची भागीदारी तोडली; कोण आहे तो?

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: गॉल कसोटीत भारताच्या गोलंदाजांना अडचणीत आणणारी श्रीलंकेची १४६ धावांची भागीदारी अखेर तुटली आहे. गौतम गंभीरने ज्याल राखून ठेवले होते, त्याने दमदार गोलंदाजी करत निरोशन डिकवेलाला ८० धावांवर बाद केले.
Prasidh Krishna breaks 146-run partnership against Sri Lanka

Prasidh Krishna breaks 146-run partnership against Sri Lanka

Swadesh Ghanekar
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Niroshan Dickwella Sonal Dinusha 146 run partnership Galle Test : भारत-श्रीलंका पहिल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात यजमानांनी एकही विकेट न गमावता भारताला सडेतोड उत्तर दिले. ४६२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा निम्मा संघ ९० धावांवर माघारी पाठवून भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यावर पकड घेतली होती. पण, निरोशान डिकवेला व सोनल दिनुषा ही जोडी शड्डू ठोकून उभी राहिली. गोलंदाजीत बदल करूनही हे फलंदाज भारताला दाद देत नव्हते, अशा वेळी गौतम गंभीरने ( Gautam Gambhir) राखून ठेवलेला गोलंदाज पुन्हा आणला. शुभमन गिलने जुना चेंडू त्याच्या हाती दिला आणि त्याने १४६ धावांची ही भागीदारी तोडून भारताला मोठे यश मिळवून दिले.

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