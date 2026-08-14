IND vs SL 1st Test : एकाच वेळी तीन डावखुरे फिरकी गोलंदाज? पहिल्या कसोटीत टीम इंडिया प्रयोग करण्याच्या तयारीत

India vs Sri Lanka first Test probable playing XI 2026: येत्या शनिवारपासून सुरू होणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा आणि मानव सुथार असे तीन फिरकी गोलंदाज खेळवले जाऊ शकतात, असा विचार गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी मांडला. कुलदीप यादव हा मनगटावर चेंडू वळवतो त्याच्याकडे चायनान हेसुद्धा अस्त्र आहे. .रवींद्र जडेजाकडे अचूकता आहे, तर मानव सुथार याची शैली पारंपरिक आहे. हे तिघेही डावखुरे असले तरी त्यांच्यामध्ये विविधता आहे, म्हणूनच एकाच वेळी तिघांना संधी देण्याचा विचार भारतीय संघ व्यवस्थापन करत आहे. कुलदीप हा आक्रमक आहे, तसेच त्याच्याकडे अनुभवही आहे. तो सर्वांपेक्षा वेगळा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, असे मॉर्केल यांनी आज पत्रकारांशी झालेल्या संवादाच्या वेळी सांगितले..IND vs SL: ‘गॉलचे किंग्स’ कोण? भारतीय फलंदाजांसाठी धोकादायक ठरतोय ‘हा’ विक्रम; आकडे पाहून बसेल धक्का!.सुथारकडे चेंडू वळवण्याची क्षमता अधिक आहे, तर जडेजा यष्टींच्या मधोमत एकाच टप्प्यावर मारा करू शकतो. कर्णधार शुभमन गिल या तिघांचा वापर कसा करतो हे महत्त्वाचे असे, पण या तिघांकडे मिळून २० विकेट मिळवण्याची क्षमता असल्याचे मॉर्केल यांनी सांगितले. गॉलची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजीला सहाय्य करणारी असते. त्यामुळे तीन फिरकी गोलंदाज खेळवायला काहीच हरकत नाही, कुलीदप-जडेजा-सुथार हे आमची प्रमुख फिरकी त्रयी आहे, असेही मॉर्केल म्हणाले..वेगवान गोलंदाजीलाही प्राधान्य फिरकी गोलंदाजीवर भर असला तरी भारतीय संघ व्यवस्थापन वेगवान गोलंदाजीकडे दुर्लक्ष करणार नाही. जसप्रीत बुमराच्या अनुपस्थितीत मोहम्मद सिराज प्रमुख वेगवान गोलंदाज असेल. त्याच्या साथीला प्रसिध कृष्णा किंवा गुरनूर ब्रार यापैकी एकाला संधी मिळू शकते. प्रसिध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार हे मायदेशात बरेच क्रिकेट खेळले आहेत. आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांनी गोलंदाजी केली आहे, मात्र श्रीलंकेत खेळताना वेगळी परिस्थिती असते. येथे उष्णता आणि आर्द्रता यांचे आव्हान असते, तसेच कुकाबुरा बनावटीचे चेंडू जुने झाले की त्याचा टणकपणा कमी होत असतो. अशा वेळी विकेट मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतात, असे मॉर्केल म्हणाले..अशा परिस्थितीत गोलंदाजांनी मानसिकता भक्कम ठेवणे गरजेचे असते, तुम्ही वेगवान गोलंदाज असाल, तर २० ते ३५ षटकांनंतर चेंडूचा टणकपणा कमी होणार आहे, याची जाणीव असायला हवी. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कशी गोलंदाजी करायची याचे डावपेच तयार असायला हवे, अशा वेळी क्रिजचा अचूक वापर आणि आखूड टप्प्याचा मारा करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेही मॉर्केल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.