IND vs SL 1st Test: Manav Suthar च्या १० विकेट्स अन् भारताचा दणदणीत विजय; मालिकेत १-० अशी आघाडी, WTC Final च्या आशा कायम

Manav Suthar 10 wickets in India vs Sri Lanka first Test: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत दणदणीत विजय मिळवून श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. मानव सुथारने ( Manav Suthar) पाच विकेट्स घेताना भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने दोन्ही डावांत मिळून ९ विकेट्स घेतल्या. भारत-श्रीलंका यांच्यातली दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे आणि ती जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Final) फायनलच्या शर्यतीत कायम राखण्यात टीम इंडिया यश मिळवेल..भारताच्या ३७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचे ४ फलंदाज ४७ धावांवर माघारी परतले होते. पण, कर्णधार धनंजया डी सिल्वा ( ५९) आणि सोनल दिनुषा ( ८४) यांनी वैयक्तिक अर्धशतक झळकावताना सामन्यात संघाला कायम ठेवले होते. रवींद्र जडेजाने ही जोडी तोडली आणि धनंजयाची विकेट मिळवली. त्यानंतर श्रीलंकेचा डाव गडगडला. प्रसिद्ध कृष्णाने आणखी एक धक्का देताना निरोशान डिकवेला ( १०) याला माघारी पाठवले. पाचव्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत श्रीलंकेने ६ बाद १७५ धावा केल्या होत्या आणि ते १९७ धावांनी पिछाडीवर होते. सोनल मैदानावर खिंड लढवत होता.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.ब्रेकनंतर मानवने कमाल केली. मानवने ७६व्या षटकात श्रीलंकेला तीन धक्के दिले. १२८ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ८४ धावा करणाऱ्या सोनलला त्याने बाद केले आणि त्यानंतर प्रभात जयसूर्या ( ०) व लाहिरू कुमारा ( ०) यांच्या विकेट्स घेऊन डावातील पाच विकेट्सचा टप्पा पूर्ण केला. मानवने शेवटची विकेट घेऊन श्रीलंकेचा डाव २०६ धावांवर गुंडाळला आणि भारताला १६५ धावांनी विजय मिळवून दिला. मानवने दुसऱ्या डावात ५५ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. .IND vs SL 1st Test: "तूझ्यात हिंमत असेल ना तर..."; Yashasvi Jaiswal श्रीलंकेच्या फलंदाजाला भिडला, हायव्होल्टेज ड्रामा; नेमकं काय झालं?.संक्षिप्त धावफलक - भारत पहिला डाव - ४६२ धावा ( देवदत्त पडिक्कल १६७, लोकेश राहुल ८२, ध्रुव जुरेल ५१; प्रभात जयसूर्या ४-१०९, केशरा नुवांथा ३-१७५) व दुसरा डाव - १९३ धावा ( रिषभ पंत ६६, देवदत्त पडिक्कल ४४; असिथा फर्नांडो ४-३१, प्रभात जयसूर्या ३-४३) १६५ धावांनी विजयी विरुद्ध श्रीलंका पहिला डाव - २८४ धावा ( सोनल दिनुषा १००, निरोशान डिकवेला ८०; मानव सुथार ४-७६, रवींद्र जडेजा ३-५७) व दुसरा डाव - सर्वबाद २०६ धावा ( सोनल दिनुषा ८४, धनंजया डी सिल्वा ५९; मानव सुथार ६-५५, प्रसिद्ध कृष्णा २-१६) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.