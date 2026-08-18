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IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने अम्पायरचं डोकं जवळपास फोडलंच होतं; रवींद्र जडेजाही घाबरला, नेमकं काय घडलं? Video

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: पहिल्या कसोटी सामन्यात मैदानावर एक असा प्रसंग घडला, ज्यामुळे काही क्षणांसाठी सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला. मोहम्मद सिराजने मारलेला वेगवान थ्रो थेट अम्पायरच्या दिशेने गेला आणि चेंडू त्यांच्या डोक्याजवळून गेल्याने मोठा अपघात थोडक्यात टळला.
Mohammed Siraj’s Bullet Throw Nearly Hits Umpire, Ravindra Jadeja Left Shocked

Mohammed Siraj’s Bullet Throw Nearly Hits Umpire, Ravindra Jadeja Left Shocked

esakal

Swadesh Ghanekar
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Mohammed Siraj throw scares umpire during IND vs SL Test: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत पकड घेताना पहिल्या डावात १७८ धावांची आघाडी घेतली आहे. पण, चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला, तेव्हा पहिल्याच चेंडूवर सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल भोपळ्यावर माघारी परतला. श्रीलंकेने दिवसाची सुरुवातच चांगली करून भारताला सावध खेळ करण्यास भाग पाडले आहे. मात्र, या सामन्यातील एक व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे आणि त्यात मोहम्मद सिराजने जवळपास अम्पायरचं डोकं फोडलंच असतं...

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