IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने अम्पायरचं डोकं जवळपास फोडलंच होतं; रवींद्र जडेजाही घाबरला, नेमकं काय घडलं? Video

Mohammed Siraj throw scares umpire during IND vs SL Test: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत मजबूत पकड घेताना पहिल्या डावात १७८ धावांची आघाडी घेतली आहे. पण, चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला, तेव्हा पहिल्याच चेंडूवर सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल भोपळ्यावर माघारी परतला. श्रीलंकेने दिवसाची सुरुवातच चांगली करून भारताला सावध खेळ करण्यास भाग पाडले आहे. मात्र, या सामन्यातील एक व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे आणि त्यात मोहम्मद सिराजने जवळपास अम्पायरचं डोकं फोडलंच असतं... .भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला २८४ धावा करता आल्या. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळात निरोशान डिकवेला आणि सोनम दिनुषा यांनी मैदान गाजवले. पण, भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. सोमवारी तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू असताना मोहम्मद सिराजने रवींद्र जडेजाला घाबरवणारा थ्रो केला होता आणि त्यात पॉईंटवर उभ्या असलेल्या अम्पायरचं डोकं फुटलं असतं... शिवाय समोर उभ्या असलेले अम्पायर अहसान रझा यांच्याही पायाला दुखापत झाली असती....OUCH..! फलंदाजाचा सरळ फटका अन् चेंडूने अम्पायरचा गाल केला 'लाल'; ICU मध्ये करावे लागले दाखल, धडकी भरवणारा Viral Video .जडेजाच्या गोलंदाजीवर श्रीलंकन फलंदाजाने सिराजच्या दिशेने चेंडू टोलवला... भारतीय गोलंदाजाने तो चेंडू टिपून त्वरीत नॉन स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने फेकला. तो चेंडू पॉइंटवर उभ्या असलेल्या अम्पायरच्या डोक्यावरून थेट जड्डूच्या दिशेने केला अन् तिथे उभ्या असलेले अम्पायर अहसान यांच्या पायवर आदळला. हे पाहून जड्डूने जीभ बाहेर काढून आश्चर्य व्यक्त केले. जडेजाची ती प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.दरम्यान, मानव सुथार व जडेजा यांनी मिळून ७ विकेट्स घेत श्रीलंकेचा पहिला डाव २८४ धावांवर गुंडाळला. ५ बाद ९० धावांवरून श्रीलंकेने चांगले पुनरागमन केले होते. सुथारने ७६ धावांत ४, तर जडेजाने ५७ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. जडेजाने या कामगिरीसह कसोटीत ३५० विकेट्सचा टप्पा गाठला आणि ४००० हून अधिक धावा व ३५० विकेट्स घेणारा तो कपिल देव यांच्यानंतर दुसरा भारतीय ऑल राऊंडर ठरला..IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेचा पलटवार, भारताचे गोलंदाज झाले गार! २०१५ मध्ये जे घडलं होतं, तसंच होण्याची भीती; गौतम गंभीरला आठवलं तेव्हा नेमकं काय झालेलं....श्रीलंकेच्या सोनल दिनुषा व निरोशान यांनी सहाव्या विकेटसाठी १४६ धावांची भागीदारी केली. निरोशानने ११५ चेंडूंत ८० धावा केल्या,तर दिनुषाने १६८ चेंडूंत १०० धावांची खेळी करून कसोटीतील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.