IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेचा पलटवार, भारताचे गोलंदाज झाले गार! २०१५ मध्ये जे घडलं होतं, तसंच होण्याची भीती; गौतम गंभीरला आठवलं तेव्हा नेमकं काय झालेलं...

Niroshan Dickwella Sonal Dinusha century partnership against India: भारताविरुद्धच्या गॉल कसोटीत श्रीलंकेने जबरदस्त पलटवार करत सामन्यात रंगत आणली आहे. पहिल्या पाच विकेट्स ९० धावांवर गमावल्यानंतर श्रीलंकेकडून सहाव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी झाली. निरोशन डिकवेला आणि सोनल दिनुषा यांच्या भागीदारीमुळे यजमान संघाने सामन्यात पुन्हा कमबॅक केले आहे. आता टीम इंडियाला २०१५ च्या सामना आठवला आणि तेव्हा जे घडलं होतं, तेच होण्याची भीती त्यांना वाटू लागली आहे. .देवदत्त पडिक्कल ( १६७) व लोकेस राहुल ( ८२) यांच्या दमदार खेळीने पहिला डाव गाजवला. भारताने पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात ४६२ धावांचा डोंगर उभा केला. त्यानंतर गोलंदाजांनी श्रीलंकेला सुरुवातीला धक्के देण्यास सुरुवात केली. मोहम्मद सिराजने पहिल्या षटकात विकेट घेतल्यानंतर मानव सुथारने दोन बळी घेतले. त्यापाठोपाठ कुलदीप यादव व रवींद्र जडेजा यांनी विकेट घेऊन श्रीलंकेची अवस्था ५ बाद ९० धावा अशी केली. शुभमन गिलच्या अफलातून कॅचने सामना गाजवला. पण, निरोशान डिकवेला व सोनल दिनुषा या जोडीने टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली..IND vs SL 1st Test: What a Catch! शुभमन गिलचा श्रीलंकेला स्तब्ध करणारा झेल, भारताच्या फिरकीसमोर यजमान फेल! Video Viral.डिकवेला व दिनुषा या दोघांनी वैयक्तिक अर्धशतकं पूर्ण करताना श्रीलंकेला दोनशे धावांच्या जवळ पोहोचवले. डिकवेला आणि दिनुषा य़ांनी सहाव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध १०० च्या आत पाच विकेट्स गमावल्यानंतर सहाव्या विकेट्ससाठी शतकी भागीदारी करण्याची ही श्रीलंकेची दुसरी वेळ ठरली. यापूर्वी २०१५ मध्ये गॉलवरच दिनेश चंडिमल व लाहिरू थिरिमाने यांनी सहाव्या विकेटसाठी १२५ धावा जोडल्या होत्या. त्या कसोटीत श्रीलंका पहिल्या डावात १९२ धावांनी पिछाडीवर पडला होता आणि तरीही त्यांनी ६३ धावांनी ही मॅच जिंकली होती. भारताविरुद्ध त्यांनी मिळवलेला हा शेवटचा कसोटी विजय ठरला होता..त्या सामन्यात नेमकं काय झालं होतं?आर अश्विनच्या फिरकीसमोर ( ६-४६) श्रीलंकेचा पहिला डाव १८३ धावांवर गडगडला होता. कर्णधार अँजेलो मॅथ्यूज ( ६४) आणि दिनेश चंडिमल ( ५९) यांनी अर्धशतक झळकावले. प्रत्युत्तरात भारताने शिखऱ धवन ( १३४) व विराट कोहली ( १०३) यांच्या शतकांच्या व वृद्धीमान सहाच्या ( ६०) अर्धशतकाच्या जोरावर ३७५ धावा करून १९२ धावांची आघाडी घेतली. श्रीलंकेला दुसऱ्या डावातही धक्के बसले आणि त्यांचे पाच फलंदाज ९५ धावांत तंबूत परतले होते..IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral .तेव्हा चंडिमल व थिरिमाने जोडी उभी राहिली. दोघांनी १२५ धावांची भागिदारी केली. थिरिमाने ४४ धावांवर बाद झाला आणि त्यानंतर आलेल्या जेहान मुबारकने ४९ धावा केल्या. चंडिमल १६९ चेंडूंत १६२ धावांवर नाबाद राहिला आणि संघाला ३६७ धावांपर्यंत घेऊन गेला. अश्विनने ४, तर अमित मिश्राने ३ विेकेट्स घेतल्या. १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला ११२ धावांवर गुंडाळले. रंगना हेरथने ७ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.