IND vs SL 1st Test: 'आता, सर्व तलवार चालवणार!'; रिषभ पंत लाईव्ह मॅचमध्ये रवींद्र जडेजाला असं का म्हणाला? Video Viral

India vs Sri Lanka 1st Test Marathi News: आपल्या खराब शॉर्ट सिलेक्शनमुळे टीकेचा सामना करणाऱ्या रिषभ पंतचा ( Rishabh Pant) एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. यष्टींमागे नेमही गप्पा मारणारा रिषभ, यावेळी फिरकीपटू रवींद्र जडेजा ( Ravindra Jadeja) याच्याशी संवाद करताना दिसतोय. यात रिषभ, आता सर्व तलवार चालवणार, असे विधान करताना ऐकू येतंय.. .भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीवर मजबूत पकड घेतली आहे. देवदत्त पडिक्कलने १६७ धावांची खेळी करून संघाला ४६२ धावांपर्यंत पोहोचवले. लोकेश राहुलनेही ८२ धावांची उपयुक्त खेळी करताना देवदत्तसह १५० धावांची भागीदारी केली. ध्रुव जुरेलनेही ( ५१) अर्धशतक झळकावले, तर यसश्वी जैस्वाल ( ३२) व रिषभ पंत ( ३९) यांनी चांगली खेळी केली. ( What a Catch! शुभमन गिलचा श्रीलंकेला स्तब्ध करणारा झेल, Video Viral) अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.मोहम्मद सिराजने पहिल्या षटकात निशान फर्नांडो ( ०)ची विकेट मिळवली. त्यानंतर मानव सुथारने ( Manav Suthar) दोन धक्के दिले. लाहिरू उदारा ( २७) व दिनेश चंडिमल ( ५) यांच्या विकेट घेऊन मानवने कर्णधार शुभमन गिलचा विश्वास सार्थ ठरवला. त्यात कुलदीप यादवने श्रीलंकेला ५९ धावांवर चौथा धक्का दिला. कमिंडू मेंडिसचा ( १४) शुभमनने हवेत झेपावत अविश्वसनीय झेल टिपला. रवींद्र जडेजानेही श्रीलंकेला धक्का दिला आणि कर्णधार धनंजया डी सिल्वाची ( २१) विकेट घेऊन निम्मा संघ ९० धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या दिवसाचा लंच ब्रेक झाला, तेव्हा श्रीलंकेने ५ बाद ९९ धावा केल्या होत्या. ."अभी लंबा गेम है, जड्डू भाई.. मिल बाट के खाएंगे. बस अब तलवार चलाएंगे," असे विधान करताना ऐकू येतोय. रिषभचा हा गमतीशीर व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय. ( रिषभ पंतला संघातून हाकलण्याची वेळ आलीय! फॅन्सची मागणी ) .दरम्यान, निरोशान डिकवेला व सोनल दिनुषा यांनी श्रीलंकेचा डाव सावरला आहे आणि संघाला ते ५ बाद ९० वरून १३३ धावांपर्यंत घेऊन गेले आहेत. डिकवेला २५ व दिनुषा ३० धावांवर खेळतोय आणि श्रीलंकेचा संघ अजूनही ३२९ धावांनी पिछाडीवर आहे. ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.