IND vs SL 1st Test: भारताच्या विजयी मार्गात विघ्न! गॉल मैदानावरून चिंता वाढवणारी बातमी; नेमकं काय झालंय?

Galle International Stadium rain forecast India Sri Lanka Test: भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीचा निकाल जवळपास निश्चित झाला आहे. आता केवळ औपचारिकता शिल्लक आहे. पण, भारताच्या विजयाच्या मार्गात विघ्न आले आहे आणि त्यामुळे चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. .भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत विजयाच्या दिशेने कूच केली आहे. पहिल्या डावात १७८ धावांची आघाडी घेतल्यानंतर टीम इंडियाचा दुसऱ्या डावातील खेळ अपेक्षित झाला नाही. १९३ धावांवर ऑल आऊट झाल्याने श्रीलंकेसमोर ३७२ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. गॉलवर आतापर्यंत एकाच संघाला चौथ्या डावात ३०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करता आलेला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेला हे आव्हान पेवलणे सोपे नक्कीच नाही. त्यात त्यांनी चौथ्या दिवसअखेर ८४ धावांवर ४ विकेट्स गमावल्याने भारताची विजयाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे..IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेने डाव टाकला! १४ शतकं झळकावणाऱ्या खेळाडूची अचानक एन्ट्री; रेफरीने दिली परवानगी, नेमकी गडबड काय? .मानव सुथारने पुन्हा एकदा प्रभावी गोलंदाजी करून श्रीलंकेला दोन धक्के दिले. कर्णधार धनंजय डी सिल्वा, मिळालेल्या जीवदानाचा किती फायदा उचलतो, हे आज पाहावे लागेल. त्याच्यासोबतीला पहिल्या डावातील शतकवीर सोनल दिनुषा उभा आहे..Galle International Stadium rain forecastगॉलमध्ये आज सकाळी हलक्या पावसाची शक्यता असून त्यानंतर ढगाळ आणि दमट वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे. या कसोटीत यापूर्वीही पावसामुळे खेळावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे निर्णायक दिवशी हवामानाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर असल्याने भारतीय चाहत्यांचे लक्ष आता फक्त श्रीलंकेच्या फलंदाजांकडे नाही, तर गॉलच्या आकाशाकडेही लागले आहे. पावसामुळे खेळाचे ओव्हर्स कमी झाले, तर भारताच्या विजयासाठी प्रतीक्षा वाढू शकते. .IND vs SL 1st Test: रिषभ पंतने इतिहास रचला! असे 'शतक' झळकावणारा तो भारताचाच नव्हे, तर आशियातील पहिला फलंदाज ठरला.हवामानाचा अडथळा किती मोठा ठरतो आणि भारतीय गोलंदाज श्रीलंकेचा डाव लवकर गुंडाळून विजय निश्चित करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.