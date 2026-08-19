Cricket

IND vs SL 1st Test: भारताच्या विजयी मार्गात विघ्न! गॉल मैदानावरून चिंता वाढवणारी बातमी; नेमकं काय झालंय?

IND vs SL 1st Test Galle weather forecast today: पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघ विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. मात्र सामन्याच्या निर्णायक टप्प्यावर गॉलच्या हवामानाने टीम इंडियाची चिंता वाढवली आहे.
IND vs SL 1st Test

Galle International Stadium rain forecast India Sri Lanka Test

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Galle International Stadium rain forecast India Sri Lanka Test: भारत-श्रीलंका यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीचा निकाल जवळपास निश्चित झाला आहे. आता केवळ औपचारिकता शिल्लक आहे. पण, भारताच्या विजयाच्या मार्गात विघ्न आले आहे आणि त्यामुळे चाहत्यांची चिंता वाढली आहे.

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