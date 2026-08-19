Yashasvi Jaiswal : मी तुला IPLमध्ये घेऊन जाईन! यशस्वीने live मॅचमध्ये श्रीलंकन फलंदाजाला दिली ऑफर, Video ने खळबळ

Yashasvi Jaiswal tells Niroshan Dickwella I’ll take you to IPL: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत १६५ धावांनी विजय मिळवून श्रीलंकेविरुद्धच्या ( IND vs SL ) मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. सामन्यात २११ धावा ( १६७ व ४४) धावा करणाऱ्या देवदत्त पडिक्कलला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. फिरकीपटू मानव सुथारने सामन्यात १० विकेट्स घेऊन आपली छाप पाडली. पण, या सामन्यातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय. यात भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल हा श्रीलंकेच्या निरोशन डिकवेला याला IPL मध्ये घेऊन जाईन असे सांगताना ऐकू येतोय. या दोन्ही खेळाडूंमधील मजेशीर संवाद सध्या नेटिझन्सच्या चर्चेचा विषय ठऱला आहे..३७२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेने ४७ धावांत ४ फलंदाज गमावले होते. पण, कर्णधार धनंजय डी सिल्वा आणि सोनम दिमुषा यांनी ९५ धावांची भागीदारी करून डाव सावरला. धनंजयाला ( ५९) रवींद्र जडेजाने माघारी पाठवल्यानंतर निरोशन फलंदाजीला आला आणि त्याने वेगाने धावा करण्याचा प्रयत्न केला. निरोशन व सोनम यांनी पहिल्या डावात १४६ धावांची विक्रमी भागीदारी केली होती. त्यामुळे ही जोडी टिकू न देण्यासाठी यशस्वीने नुकताच आलेल्या निरोशनचे लक्ष विचलित करण्याचा डाव आखला..IND vs SL 1st Test: सामन्यात १० विकेट्स, तरी मानव सुथारला POM चा पुरस्कार नाही! कोण ठरला सर्वोत्तम खेळाडू अन् का? .Yashasvi Jaiswal And Niroshan Dickwella's Chat Goes Viralयशस्वी - कम ऑन, यार! तू पहिल्या डावात खूप मोठे फटके मारले होते. आम्हाला आताही तसेच फटके पाहायचे आहेत.निरोशन- खरंच?यशस्वी - हो, मला पाहायचे आहेत. कम ऑन... पॉइंट ते स्क्वेअर लेग क्षेत्रात फटके खेचनिरोशन - त्याची काही गरज नाही. माझ्यात तेवढी ताकद नाहीयशस्वी - तुझ्यात ताकद आहे, तू करू शकतोसनिरोशन - मला आयपीएलमध्ये घेऊन चल, तरच मी फटके खेचेनयशस्वी - आम्ही नक्कीच, १०० टक्के... चल आता षटकार खेच आणि मी तुला आयपीएलमध्ये घेऊन जाईन..त्यानंतर प्रसिद्ध कृष्णाच्या षटकात, निरोशन डिकवेलाने एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण नशिबाने चेंडू बॅटची कड घेऊन यष्टीरक्षकाकडे गेला. तो १७ चेंडूंमध्ये १० धावा करून बाद झाला. यशस्वीची त्याला बाद करण्याची युक्ती यशस्वी झाली.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.