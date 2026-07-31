IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात?

IND vs SL 2026 Jasprit Bumrah latest fitness news: भारतीय संघ पुढील आठवड्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामने खेळण्यासाठी जाणार आहे. या मालिकेसाठी बीसीसीआयने १५ सदस्यीय भारतीय संघ जाहीर केला, परंतु प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह व फलंदाज साई सुदर्शन यांचे खेळणे त्यांच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल, अहे BCCI ने स्पष्ट केले. त्यामुळेच भारतीय संघाला आणखी एका मालिकेत बुमराहशिवाय खेळावे लागेल, अशी चिंता चाहत्यांना सतावत होती. आज जसप्रीतचा फिटनेस रिपोर्ट समोर आला आहे आणि तो श्रीलंका दौऱ्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे CoE ने सांगितले आहे..जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल गाठण्याच्या दृष्टीने भारताला आता पुढील प्रत्येक कसोटी सामना महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी जसप्रीतसारखा हुकूमी एक्का संघात असणे, तितकेच गरजेचे आहे. पण, नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यावरील वन डे मालिकेत जस्सीने दुखापतीमुळे माघार घेतली होती आणि तो बंगळुरूच्या अकादमीत पुनर्वसनासाठी गेला होता. भारताला इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत १-२ असा पराभव पत्करावा लागला होता..Ajinkya Rahane: क्रिकेट संपलं तुझं कौतुक कमी झालं, पण तूच आमचा खरा हिरो! अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर आई वडिलांचं भावूक पत्र व्हायरल."जसप्रीत बुमराह त्याच्या दुखापतीतून सावरला आहे. COE ने अनिवार्य केलेल्या फिटनेस चाचण्यांत तो उत्तीर्ण झाला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन्ही सामन्यांसाठी तो उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे. तो संघाच्या योजनांचा अविभाज्य भाग आहे," असे एका वरिष्ठ बीसीसीआय अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. श्रीलंकेतील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका १५ ऑगस्ट रोजी गॉलमध्ये सुरू होईल आणि दुसरा सामना २३ ऑगस्टपासून कोलंबोमध्ये खेळला जाईल..दरम्यान, भारतीय संघात आधीच हर्षित राणा आणि नितीश रेड्डी हे अनुक्रमे हॅमस्ट्रिंग आणि क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे पहिल्या कसोटीतून बाहेर झाला आहे आणि आकाश दीप पाठीच्या स्ट्रेस रिॲक्शनमुळे दीर्घकाळ मैदानाबाहेर आहे..R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत.India’s Road To WTC Finalजागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतील आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला उर्वरित नऊ कसोटी सामन्यांपैकी सात सामने जिंकणे आवश्यक आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या परदेशातील मालिकेपूर्वी श्रीलंकेविरुद्धची मालिका २-० च्या फरकाने जिंकणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण, न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका सोपी नक्कीच जाणार नाही. दोन वेळच्या उपविजेत्या भारतीय संघाने आधीच ९ पैकी चार कसोटीमध्ये पराभव पत्करला आहे. यापैकी दोन पराभव हे घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.