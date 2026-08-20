IND vs SL 2nd Test: भारताच्या Playing XI मध्ये दुसऱ्या कसोटीत 'खतरनाक'ऑल राऊंडरचे पदार्पण नक्की; गंभीर कोणाला बाहेर बसवणार?

IND VS SL 2ND TEST: INDIA EYE BIG PLAYING XI CHANGE: भारतीय संघाने पहिल्या कसोटीत श्रीलंकेवर १६५ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि २३ ऑगस्टपासून दुसरी कसोटीत कोलंबो येथे खेळवली जाणार आहे. भारताने पहिला सामना सहज जिंकला असला तरी दुसऱ्या लढतीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता अधिक आहे. गॉल कसोटीत कुलदीप यादवला ( Kuldeep Yadav) काही खास कामगिरी करून दाखवता आली नाही. त्यामुळे कोलंबोत त्याचा प्लेइंग इलेव्हनमधून पत्ता कट होऊ शकेल. जर तसे झाल्यास ३३ वर्षीय ऑल राऊंडरला पदार्पणाची संधी मिळू शकते..गॉल कसोटीत मानव सुथारने दोन्ही डावांत मिळून १० विकेट्स घेतल्या, तर रवींद्र जडेजाने त्याला चांगली साथ दिली. कुलदीपने या कसोटीत २५ षटकं फेकली आणि १०३ धावा देऊन त्याला फक्त १ विकेट घेता आली. तेच आपली दुसरीच कसोटी खेळणाऱ्या मानवने १० विकेट्स घेतल्या. जड्डूने चार बळी टिपले. कुलदीपची कामगिरी पाहता त्याला कोलंबो कसोटीत बाकावर बसवले जाऊ शकते. कुलदीपच्या जागी मध्य प्रदेशचा ऑल राऊंडर सारांश जैन ( Saransh Jain) याला संधी मिळू शकते.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.ENG VS PAK 1ST TEST: तुला पाच, मला पाच! इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा कहर, पाकिस्तानचे बारा वाजवले; पहिल्याच दिवशी जागेवर आपटले....Who Is Saransh Jain?मध्य प्रदेशसाठी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीनंतर सारांशला श्रीलंका दौऱ्यासाठी पहिल्यांदाच भारतीय संघात स्थान मिळाले. प्रामुख्याने ऑफ-स्पिनर असलेल्या या अनुभवी अष्टपैलू खेळाडूची निवड, दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेलेल्या वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी करण्यात आली. सारांशने २०१४ मध्ये पदार्पण केले आणि आतापर्यंत ५४ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १८८ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि २२२३ धावाही केल्या आहेत. त्यात दोन शतकं व १४ अर्धशतकांचा समावेश आहे..२०२५-२६ च्या पर्वात तो मध्य प्रदेशकडून सर्वोत्तम कामगिरी करणारा खेळाडू होता. त्याने रणजी करंडक स्पर्धेच्या त्या हंगामात ३० विकेट्स घेतल्या आणि कुमार कार्तिकेय ( ३५ विकेट्स) याच्यानंतर या हंगामात सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्यांमध्ये तो दुसऱ्या क्रमांकावर होता. त्याने ५७.५५ च्या सरासरीने ५१८ धावाही केल्या होत्या..Yashasvi Jaiswal : मी तुला IPLमध्ये घेऊन जाईन! यशस्वीने live मॅचमध्ये श्रीलंकन फलंदाजाला दिली ऑफर, Video ने खळबळ.या मालिकेपूर्वी सारांशने भारत 'अ' संघाकडून श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्ध दोन सामन्यांची अनधिकृत कसोटी मालिका खेळली. त्याने पहिल्या सामन्यात एक बळी घेतला, पण दुसऱ्या सामन्यातही त्याने प्रभावी कामगिरी करताना ६ विकेट्स घेतल्या आणि ७० धावांची नाबाद खेळी केली.भारताची संभाव्या प्लेइंग इलेव्हन - लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, रिषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णाताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.